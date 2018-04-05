Семь бед - один ответ. Вездесущая "рука Кремля" в Украине

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Служба безопасности отрапортовала о раскрытии нашумевшего дела о теракте в столице в октябре минувшего года. Речь идет о взрыве у телеканала "Эспрессо", когда из здания выходил после записи эфира народный депутат Игорь Мосийчук. В результате пострадали сам нардеп, политолог Виталий Бала, прохожая Надежда Тарасенко, которая оказалась в районе взрыва случайно. Также погибли охранник нардепа Руслан Кушнир и прохожий — бывший сотрудник МВД, подполковник Михаил Мормель.

Как заявил глава СБУ Василий Грицак, несколько дней назад был задержан один из участников теракта. По его словам, еще двое лиц, причастных к теракту в Киеве, находятся "на другой территории". При этом заместитель прокурора Киева Павел Кононенко добавил, что организатором теракта 25 октября был представитель Главного управления Генштаба Российской Федерации.

"С учетом полученной информации, именно Мосийчук был им нужен", — сказал Кононенко, однако не уточнил, зачем представителю ГУ Генштаба РФ был нужен нардеп.

Напомним, что о "происках Москвы" в данном инциденте сразу после взрыва заявлял рупор МВД Антон Геращенко.

"Одна из версий следствия, в числе прочих, — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста", — писал Геращенко, после чего несколько других депутатов и чиновников поддержали его эстафету о том, что всему виной, как всегда, — российские спецслужбы.

Впрочем, версия о вездесущей "руке Кремля" прокурорами, чиновниками и силовиками в стране используется регулярно и в самых разных, а порой даже немыслимых делах. Что бы ни происходило в стране — резонансные убийства, пожары на военных складах, кибератаки — зачастую первой и последней версией становится то, что за всем происходящим стоят российские спецслужбы, действуя по указке Кремля. Подробнее о самых громких случаях — в обзоре РИА Новости Украина.

Покушаются на нардепов

В начале минувшего года в СБУ заявили о задержании двух украинцев, которые готовили покушение на жизнь приближенного к главе МВД Геращенко. Нападавшие планировали взорвать авто парламентария. Как добавляли в ведомстве, убийство нардепа заказали российские спецслужбы. И сам потерпевший также заявил, что контрразведчики СБУ предупредили диверсию, организованную силами ФСБ в центре Киева, а покушение — вовсе не инсценировка.

В странном деле фигурировали четыре человека — двое оказавшихся на скамье подсудимых рецидивистов Святослав Жиренко и Дмитрий Якоб, экс-замкомандира военной комендатуры ЛНР Андрей Тихонов и некий российский гражданин. Тихонова вместе с неким сотрудником российских спецслужб, которые "курировали подготовку покушения с РФ", планировали объявить в международный розыск. По словам Геращенко, Жиренко и Якоб — адепты "русского мира", которые были ранее судимы за кражи и грабежи, и завербовали их российские спецслужбы для совершения теракта по заданию главного управления Генштаба вооруженных сил РФ.

Еще одна скандальная история последнего времени — дело нардепа Надежды Савченко, которая обвиняется в посягательстве на свержение конституционного строя и совершение теракта в Киеве. Так, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко по делу Савченко с высокой трибуны заявлял, что у правоохранителей есть доказательства участия Российской Федерации в предоставлении оружия для совершения терактов против высшего руководства Украины.

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Портят памятники и поджигают здания

По мнению СБУ, российские спецслужбы также портят международный имидж Украины и пытаются поссорить страну с соседями, и дело вот в чем. В ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе Мельники Шацкого района Волынской области неизвестные обрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, погибших в сентябре 1939 года в боях с Красной армией. А уже через несколько дней в ночь на 30 декабря в Сумах неизвестные нанесли антисемитскую надпись на здание иудейской общины "Еврейский дом".

Сотрудники Черниговского СБУ вычислили вандалов и, оказалось, наткнулись на "организованную группировку, которая по заказу российских спецслужб осуществляла преступления, направленные на разжигание межнациональной розни и нанесение ущерба международному имиджу Украины".

Во время обысков правоохранители изъяли 8 тротиловых шашек, 5 гранат РГД-5, холодное оружие, а также карты регионов Украины с отметками городов, "георгиевские" ленточки и российские флаги, что "свидетельствует о подготовке к противоправным антиукраинским акциям". Задержанным, которые разрисовали памятник и синагогу, придется отвечать за государственную измену, за посягательство на территориальную целостность и создание преступной организации.

Собственно, такая же версия была и после поджогов административного здания "Общества венгерской культуры Закарпатья" в этом году. По данным СБУ, вербовал исполнителей преступления россиянин Давид Пономарев, который стал в Украине "известным" еще в 2015 году, когда через сообщников попытался организовать террористические акты в Николаеве. Он, в частности, планировал взорвать ракетный крейсер "Украина" на День Конституции. Вместе с тем губернатор региона Геннадий Москаль сообщил, что за одним из поджогов офиса стоит ФСБ России.

Контролируют хакеров и кибератаки

Не так давно российские спецслужбы, как заявили в СБУ, оказались причастны к деятельности хакеров. Сообщалось, что силовики разоблачили и заблокировали в Киеве деятельность офиса работавших на ФСБ России хакеров. Было установлено, что якобы подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывала кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений.

Злоумышленники, по версии силовиков, по указанию российских спецслужб задействовали так называемые "бот-фермы" для проведения специальных информационных операций против Украины.

В прошлом году такая история приключилась с кибератакой вируса-вымогателя Petya, в результате которой пострадали до 10% корпоративных компьютеров в Украине. Тогда президент Петр Порошенко, который традиционно видит во всем козни "страны-агрессора", заявил о наличии данных, которые подтверждают причастность России к организации кибератак.

По данным открытых источников интернет