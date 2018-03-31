Порошенко о защитниках "Северного потока - 2": сообщники Москвы

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Сторонники строительства трубопровода "Северный поток — 2" являются "сообщниками России в ее гибридной войне", считает президент Украины Петр Порошенко.

Дело об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля повлечет за собой последствия для прокладки трубопровода, который должен соединить Россию и Германию, заявил Порошенко в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое будет опубликовано в субботу, 31 марта, сообщает DW.com.

Строительство "Северного потока — 2" представляет собой "серьезную опасность" для Украины, уверен украински президент. С одной стороны, Киев ежегодно будет терять по 2 млрд долларов пошлин, которые Киев взимал за транзит российского газа в Европу. С другой стороны, российский концерн "Газпром", вероятно, уменьшит объемы поставок газа в Украину и таким образом "ослабит" эту страну.. Для России "Северный поток — 2" — это "инструмент политического давления", подчеркнул Порошенко.

Ранее оператор газовода компания Nord Stream 2 получила все разрешения от Германии на строительство "Северного потока-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG ожидает получить разрешения на строительство газопровода в других четырех странах — России, Финляндии, Швеции и Дании — в ближайшие месяцы.