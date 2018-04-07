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    Парубий: "Северный поток" может спровоцировать наступление войск РФ на Украину

    (обновлено: )451210
    По словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, запуск "Северного потока - 2" может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину.
    Андрей Парубий
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал милитаристской угрозой строительство газопровода "Северный поток — 2".

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Северный поток-2" и новая реальность для Украины

    Ранее Верховная рада Украины призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода "Северный поток — 2", соответствующее заявление на заседании Рады в четверг поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    "Запуск "Северного потока — 2" может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину", — цитирует Парубия агентство УНИАН.

    Парубий добавил, что Россия хочет использовать "энергетический шантаж" для влияния на политические процессы, в частности, в странах Европы.

    Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". В марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

    В конце марта Германия разрешила строительство "Северного потока — 2". Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG ожидает получить разрешения на строительство газопровода в других четырех странах — России, Финляндии, Швеции и Дании — в ближайшие месяцы.

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