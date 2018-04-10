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    Меркель: доказательства применения химоружия в Сирии "ясные и четкие"

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    Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, по ее мнению доказательства, что там было применено химическое оружие, очень ясные и очень четкие.
    Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр – РИА Новости Украина. Доказательства применения химического оружия в Сирии "ясные и четкие", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
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    "Считаю, что доказательства, что там было применено химическое оружие, очень ясные и очень четкие. С моей точки зрения, это можно проверить еще раз, но это не может помочь нам в оценке этого случая", — сказала Меркель.

    Она добавила, что правительство ФРГ уже самым решительным образом осудило атаку.

    Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

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