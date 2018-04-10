Трудности перевода. Как проходили переговоры Порошенко и Меркель в Берлине

Во вторник президент Петр Порошенко находится в Германии. После встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель на совместной пресс-конференции уже прозвучали ряд резонансных заявлений. Судя по обильной эмоциональной жестикуляции украинского лидера, следует предположить, что переговоры проходили непросто.

Смотрите также: Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине

Кроме встречи с Меркель украинский президент планирует провести переговоры с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Бундестага Вольфганом Шойбле и главой МИД страны Гайко Маасом.

Порошенко ранее заявил, что планирует обсудить с немецкими партнерами вопрос урегулирования в Донбассе, а также вопрос поддержки реформ в Украине.