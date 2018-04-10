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    Фотоленты

    Трудности перевода. Как проходили переговоры Порошенко и Меркель в Берлине

    (обновлено: )52201
    Визит Петра Порошенко в Берлин
    Встреча Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Берлине
    Визит Петра Порошенко в Берлин
    Встреча Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Берлине
    Встреча Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Берлине
    Встреча Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Берлине
    Встреча Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Берлине
    Петр Порошенко и Ангела Меркель
    Встреча Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Берлине
    Визит Петра Порошенко в Берлин
    УНИАН
    Встреча Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Берлине
    Украинское фото
    Визит Петра Порошенко в Берлин
    УНИАН
    Встреча Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Берлине
    Украинское фото
    Встреча Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Берлине
    Украинское фото
    Встреча Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Берлине
    Украинское фото
    Встреча Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Берлине
    Украинское фото
    Петр Порошенко и Ангела Меркель
    Петр Порошенко и Ангела Меркель
    @STsegolko
    Встреча Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Берлине
    Украинское фото

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    Во вторник президент Петр Порошенко находится в Германии. После встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель на совместной пресс-конференции уже прозвучали ряд резонансных заявлений. Судя по обильной эмоциональной жестикуляции украинского лидера, следует предположить, что переговоры проходили непросто.

    Смотрите также: Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине

    Кроме встречи с Меркель украинский президент планирует провести переговоры с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Бундестага Вольфганом Шойбле и главой МИД страны Гайко Маасом. 

    Порошенко ранее заявил, что планирует обсудить с немецкими партнерами вопрос урегулирования в Донбассе, а также вопрос поддержки реформ в Украине.

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