Украина вслед за США введет санкции против бизнесменов РФ - Порошенко

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время Киев введет санкции против российских бизнесменов, попавших в санкционный список США.

"Несколько дней тому назад я дал поручение Службе безопасности Украины, кабинету министров, Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшее время будет вынесен на заседание СНБО, и санкции будут введены. Они будут максимально синхронизированы с решением правительства США и, безусловно, в состав санкций будет введен и господин (Олег — ред.) Дерипаска и другие олигархи, которые на сегодня являются основными участниками российских процессов", — заявил Порошенко на брифинге после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В частности, в санкционный список попали российские миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска и подконтрольные им компании. У Дерипаски это En+ Group, группа "ГАЗ", "Русал", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины". У Вексельберга — группа "Ренова".