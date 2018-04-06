"Северный поток-2". Парубий увидел угрозу Евросоюзу от РФ

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что Российская Федерация намерена оказывать давление на страны Европейского Союза при помощи газопровода "Северный поток-2" после завершения его строительства, передает УНН

Он сообщил, что Рада обратилась к международным партнерам с призывом препятствовать строительству "Северного потока-2".

"Угроза энергетическая не менее важна, чем угроза военная. Реализация проекта "Северного потока-2", по моему глубокому убеждению, является агрессивным намерением РФ, Путина и его окружения иметь непосредственное влияние на страны Европейского Союза. Использовать шантаж энергетический на политические процессы — Украина знает, как никто", — отметил он.

Ранее глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори заявил, что Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат "Северный поток-2", однако о санкциях речи не идет.