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    Политика

    "Северный поток-2". Парубий увидел угрозу Евросоюзу от РФ

    (обновлено: )22008
    Парубий сообщил, что Рада обратилась к международным партнерам с призывом препятствовать строительству "Северного потока-2".
    Андрей Парубий
    Украинское фото

    КИЕВ,  6 апр — РИА Новости Украина. 

    Флаги Германии, России и ЕС
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
    Handelsblatt: "Северный поток-2" в состоянии примирить РФ и ЕС
    Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что Российская Федерация намерена оказывать давление на страны Европейского Союза при помощи газопровода "Северный поток-2" после завершения его строительства, передает УНН.

    Он сообщил, что Рада обратилась к международным партнерам с призывом препятствовать строительству "Северного потока-2".

    "Угроза энергетическая не менее важна, чем угроза военная. Реализация проекта "Северного потока-2", по моему глубокому убеждению, является агрессивным намерением РФ, Путина и его окружения иметь непосредственное влияние на страны Европейского Союза. Использовать шантаж энергетический на политические процессы — Украина знает, как никто", — отметил он.

    Ранее глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори заявил, что Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат "Северный поток-2", однако о санкциях речи не идет.

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