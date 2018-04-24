Вон из Украины! О жизни детей представителей украинской власти

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Из года в год украинские власти повторяют мантру о любви к родине, а также с гордостью говорят, что Украина развивается как успешное европейское государство. Однако, похоже, сами в это слабо верят.

Правящая элита страны демонстрирует абсолютно противоположное тому, о чем говорит: заявляет об успехах реформ, но рожает в США, просит затянуть пояса, а сами отдыхают на дорогих курортах, заявляют о перспективах отечественной системы образования, а сами отправляют детей учиться за рубеж.

Омелян-младшая… еще одна гражданка США?

На днях стало известно, что у министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна родилась дочь. Об этом сам министр сообщил у себя в Facebook.

В посте было отмечено, что свое сообщение Омелян писал в США, в Нью-Йорке. А судя по постам его жены Бевзы в Facebook, она находится там еще с марта.

Позже министр пояснил, что рождение его дочери на территории США не было заранее запланировано, и в ближайшее время новорожденная по имени Анна будет зарегистрирована в украинском консульстве как гражданка Украины.

Это уже второй ребенок министра, который родился в США.

Младший сын Омеляна появился на свет в июне 2014 года в городе Уотербери (штат Коннектикут, США).

Тогда новоиспеченный папа писал у себя в Facebook: "Только что родился новый Омельян. Который про Кравчуков-Кучмов-Ющенко-Януковичей-Порошенко узнает только из книг, и то, если захочет. У него будет совершенно другая азбука политиков от А до Я, он гражданин свободной страны мира. Это то, что дал Майдан. Я счастлив!".

Как известно, ребенок, который родился в США, автоматически получает право на американское гражданство.

Есть у Омеляна еще старший сын Северин от другого брака, который учится за границей — в австрийской гимназии "Терезианская академия", писала "Страна". Это престижная частная школа в Австрии, расположенная в венском районе Виден. Обязательно дети изучают несколько иностранных языков, включая английский, французский, латинский и русский.

Сообщалось, что обучение в начальной школе там стоит около €5960 (178 тыс грн) в год.

Дочь Кубива

Живет в Торонто и дочь первого вице-премьера Степана Кубива Ульяна.

По данным "Страны", 30-летняя Ульяна Кубив получила два высших образования. С 2005 по 2009 год она училась в University of Toronto — New College. Это колледж при канадском университете, где девушка училась на экономическом факультете. А вот в 2011 году она получила диплом специалиста Львовского национального университета факультета международной экономики.

Работала Ульяна все время в Торонто: сначала в кредитном союзе "Будучність", в 2011-2012 гг была совладелицей магазинчика сувениров V&U Very Unique Gifts, а после — работала в компании MEEST Corporation (доставка товаров по всему миру).

Миллионы на обучение

Сторонником заграничного обучения является и премьер Владимир Гройсман.

Известно, что старшая дочь Гройсмана Юлия несколько лет назад переехала в Англию и учится в Лондонском университете на юридическом факультете. Курс обучения там составляет 60 000 долларов.

Хотя однажды Гройсман пообещал, что его дочь также получит и украинский диплом юриста, но пока этого не произошло.

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В марте 2016 года стало известно, что средняя дочь Гройсмана Кристина переехала к старшей сестре в Лондон и учится в частной школе-пансионате CAST College, где осваивает специализацию "Искусство и дизайн" с изучением английского и французского. Год только обучения в школе стоит около миллиона гривен.

Примечательно, что на тот момент Гройсман в декларации писал, что в январе заработал лишь 6000 гривен.

"Чтобы не были "мажорами"

Как известно, получают образование за рубежом и дети президента Петра Порошенко. Сам гарант пояснял, что дети обучаются за рубежом, так как он опасается, что в Украине они могут стать "мажорами".

"Они оканчивают школу. У меня и старший сын учился и в Украине, и после этого поступил в международные университеты. Проблема не в качестве украинской школы. Я не хочу видеть своих детей "мажорами"", — говорил президент.

А вот в учебных заведениях за границей детей президента будут воспитывать в одинаково жестких условиях, уверен Порошенко.

В "Конкорд колледже" в графстве Шропшир учатся трое младших детей Петра Порошенко: сын Миша и дочки-двойняшки Евгения и Александра.

"Конкорд колледж" — это международное учебное заведение-пансион, которое специализируется на подготовке иностранных студентов к поступлению в университеты Великобритании.

Кроме того, глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак отправил дочь Екатерину учится в Городской университет Лондона. Обучение здесь стоит 20 тысяч долларов в год, и это без затрат на проживание и питание. Но, по словам политика, после окончания учебы Катя якобы вернется в Украину. Об этом писали "Наши деньги".

Мнения

В соцсетях бурно отреагировали на новость о рождении в США дочери Омеляна.

По мнению политэксперта Юрия Романенко, на этом фоне смешными выглядят попытки Кабмина доказать, что у нас идут успешные реформы в медицине, а также обвинения евробляхеров в отсутствии патриотизма и нежелания платить налоги.

"Правящая элита демотивирует граждан Украины тем, что постоянно демонстрирует абсолютно противоположное тому, к чему призывает простого украинца. Кричит об успехах реформ, но рожает в США, просит затянуть пояса, а сами отдыхают на дорогих курортах или демонстрируют сверхпотребление, кричат о надежности банковской системы, а сами держат тонны кэша в заначках дома. Именно такая демотивация закрепляет и определяет недоверие к государству и чиновникам, а борьба с евробляхерами и другими уклонистами обречена на провал и дальнейшее сползание этого государства к коллапсу из-за его бесполезности для граждан", — пишет Романенко у себя в Facebook.

А вот директор Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский иронично отмечает: по всей видимости, Омелян не знал, что дети рожденные в США, получают американское гражданство.

"Совершенно неожиданно, но министр инфраструктуры Омелян почему-то отправил жену рожать не в Старый Угринов, на родину Бандеры, а в Нью-Йорк. По всей видимости, он не знал, что дети рожденные в США получают американское гражданство", — пишет он у себя в Facebook.

По материалам из открытых источников интернет