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    "Так получилось". Омелян объяснил, почему его жена рожала США

    (обновлено: )36815
    По словам чиновника, в феврале его жена Светлана вылетела в Нью-Йорк для участия в Нью-Йоркской неделе моды, где она за собственные средства представляет свой бренд.
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что рождение его дочери на территории США не было заранее запланировано, и в ближайшее время новорожденная по имени Анна будет зарегистрирована в украинском консульстве как гражданка Украины. Об этом министр сообщил в своем Facebook.

    Владимир Омелян
    УНИАН
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    Ранее сообщалось, что у министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в Нью-Йорке родилась дочь.

    По словам чиновника, в феврале его жена Светлана вылетела в Нью-Йорк для участия в Нью-Йоркской неделе моды, где она за собственные средства представляет свой бренд.

    "Так получилось, что она во время показа заболела и врач запретил ей лететь самолетом домой, поскольку была угроза для ребенка. Рождение в США нами не планировалось, жена находилась на учете в обычном киевском роддоме", — написал он.

    Омелян рассказал, что его семье "повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который предоставляет возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования".

    Омеляна также подчеркнул, что он и его жена имеют только украинские паспорта.

    "Относительно детей: Марку — 3 года 10 месяцев, Анне — 2 дня. Марк сразу после рождения был зарегистрирован гражданином Украины в нашем консульстве в Нью-Йорке, Анна тоже пройдет эту процедуру в ближайшие недели. Они проживают с нами, будут ходить в школу в Украине, жить и работать в Украине. Старший сын, Северин, которому скоро будет 18, тоже после окончания университета хочет работать в Украине", — написал министр.

    Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил, что в Днепре начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском. В сети данное заявление высмеяли.

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