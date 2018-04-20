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    Общество

    На родине Hyperloop. У Омеляна родилась дочь в США

    (обновлено: )19205
    В посте министра в соцсети отмечено, что свое сообщение Владимир Омелян писал в США, в Нью-Йорке. При этом судя по постам Светланы Бевзы, она находится в Нью-Йорке с марта.
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. У министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна родилась дочь. Об этом Омелян сообщил на своей странице в Facebook.

    "It's a girl! Благодарю Светлану Бевзу за дочку. Я ее ждал очень давно", — написал Омелян.

    @bevza_svitlana
    Светлана Бевза накануне рождения дочери

    В посте отмечено, что свое сообщение Омелян писал в США, в Нью-Йорке. При этом судя по постам Бевзы в Facebook, она находится в Нью-Йорке с марта.

    Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил, что в Днепре начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском. В сети данное заявление высмеяли.

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