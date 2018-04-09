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    Экономика

    РФ "подогревает" Крымским мостом ситуацию в Мариуполе и Бердянске - Омелян

    (обновлено: )445113
    Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ожидает, что в дальнейшем, как он заявил, "это будет мост, который будет объединять украинский Крым с украинской Кубанью".
    Владимир Омелян. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Строительство Россией Крымского моста дестабилизирует ситуацию в Мариуполе и Бердянске, а Украина теряет десятки миллионов, заявил в эфире "Радио Свобода" министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

    Строительство Керченского моста
    krymr.com
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    "Мы теряем большие деньги из-за ограничений параметров судов, которые теперь не могут проходить под арками моста. Сейчас это скромные оценки — десятки миллионов гривен, но я думаю, что это гораздо больше, потому что мы теряем рабочие места. Россия этим специально подогревает непростую социальную ситуацию в Мариуполе и Бердянске", — заявил он.

    Министр ожидает, что в дальнейшем, как он заявил, "это будет мост, который будет объединять украинский Крым с украинской Кубанью".

    По словам Омеляна, министерство инфраструктуры работает совместно с министерством юстиции, готовя международные иски к России относительно незаконного строительства моста.

    "Я верю, что взыскания будут. Репарации будут серьезные", — сказал чиновник.

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    Ранее сообщалось, что Минтранс РФ рассматривает поэтапную схему организации движения через Керченский пролив, в мае движение откроют для легковых машин и автобусов.

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