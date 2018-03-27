В Кабмине оценили убытки от строительства Крымского моста

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Потери Украины от строительства и последующего введения в эксплуатацию Крымского моста исчисляются десятками миллионов гривен. Об этом сообщил на брифинге министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН. krymr.com Похож на мост: новые фото строительства в Керченском проливе

"Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам. С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань", — отметил Омелян.

Также министр добавил, что никаких согласований со стороны России по строительству моста и ввода его в эксплуатацию не было.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ рассматривает поэтапную схему организации движения через Керченский пролив, в мае движение откроют для легковых машин и автобусов.

Строительство моста ведётся с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно открыться в 2018 году, поездов — в 2019. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.