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    В Меджлисе заявили о намерении помешать работе Крымского моста

    (обновлено: )558214
    На вопрос журналиста о том, будет ли организация физически препятствовать движению, Ленур Ислямов отметил, что рассмотрит такой вариант, если санкции не дадут никакого результата.
    Минтранс РФ опубликовал фото готового участка Крымского моста
    Министерство транспорта РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Меджлис крымско-татарского народа намерен "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту, заявил один из лидеров организации, инициатор блокады полуострова Ленур Ислямов.

    В частности, он предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма. По его словам, к ним должны применяться те же ограничительные меры, что и к посещающим полуостров артистам.

    Строительство Керченского моста
    krymr.com
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    "Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались", — заявил Ислямов в интервью "Обозревателю".

    На вопрос журналиста о том, будет ли организация физически препятствовать движению, он отметил, что рассмотрит такой вариант, если санкции не дадут никакого результата.

    "Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к следующим шагам", — пообещал Ислямов.

    Он не уточнил, о каких "шагах" идет речь, но заверил, что для блокирования моста будут применяться "ненасильственные методы борьбы".

    Ранее сообщалось, что Минтранс РФ рассматривает поэтапную схему организации движения через Керченский пролив, в мае движение откроют для легковых машин и автобусов.

    Строительство моста ведётся с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно открыться в 2018 году, поездов — в 2019. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

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