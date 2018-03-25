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    В России отреагировали на угрозу Меджлиса заблокировать Крымский мост

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (267)

    (обновлено: )21411
    По словам заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслана Бальбека, в отношении Крыма у лидера "Меджлиса крымско-татарского народа" Ленура Ислямова руки коротки, поэтому "он пытается компенсировать длинным языком".
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    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Заявления одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа" Ленура Ислямова о намерении блокировать движение по мосту в Крым рассчитаны на наивных людей, считает заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.

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    "Ни для кого не секрет — в отношении Крыма у него руки коротки, что он и пытается компенсировать длинным языком", — сказал депутат в интервью RT, отметив, что Ислямов "по своей сути популист".

    Ранее Ислямов рассказал о намерениях фиксировать весь транспорт, проезжающий по Крымскому мосту, а также ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма. Он добавил, что если эти шаги не дадут результата, в Меджлисе готовы препятствовать движению физически, применяя "ненасильственные методы".

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