наверх
10.03.201810:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Руслан Бальбек

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаг на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
    В России ответили депутату Рады словами Тараса Бульбы
    11:26 26.02.2018
    2858
    По мнению депутата Госдумы Руслана Бальбека, у Украины никогда не было друзей за исключением братского российского народа, "который в силу своего огромного терпения пытался образумить украинское государство в течение 24 лет".
    Флаг Украины и герб России
    В Москве ответили Киеву на идею о прекращении транспортного сообщения
    22:46 11.11.2017
    4253
    В Совфеде и Госдуме раскритиковали предложение представителя украинского президента в Крыму Бориса Бабина, который выступил за прекращение Украиной транспортного сообщения с Россией.
    Прибытие подводной лодки Новороссийск в порт Севастополя
    В Госдуме посоветовали Киеву не шутить с Черноморским флотом РФ
    10:29 28.04.2017
    3437
    По словам депутата Госдумы РФ от крымского региона Руслана Бальбека, украинские военные демонстрируют "полное невежество" в отношении противолодочной борьбы на море, оперируя "сомнительными данными".
    Руслан Бальбек на заседании Совета министров. Архивное фото
    Имена посетивших Крым украинских политиков не будут разглашены – Бальбек
    11:42 20.03.2017
    609
    Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что "на сегодняшний день поездка украинского политика в Крым может стать самоубийством в самом прямом смысле этого слова".
    Руслан Бальбек на заседании Совета министров. Архивное фото
    В Крыму сообщили о конфликте между организаторами блокады
    11:53 13.02.2017
    998ВСУ vs "Аскер": разборки на границе с Крымом
    По мнению Руслана Бальбека, конфликт в Чонгаре "был санкционирован украинской властью не без вмешательства Джемилева", а "яблоком раздора" между Ислямовым и нардепом стал якобы дележ полученного из Турции многомиллионного транша.
    Учения ВСУ с ракетными стрельбами возле Крыма
    Ракетные стрельбы Украины направлены на запугивание Крыма - Бальбек
    02:13 06.01.2017
    715
    Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек убежден, что "киевские власти, преследуют цель организовать полную блокаду Крымского полуострова: с суши, с моря и с воздуха".
    Руслан Бальбек на заседании Совета министров. Архивное фото
    Бальбек: Украина готовит масштабную "психическую атаку" на Россию
    01:36 18.09.2016
    4082Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    По словам вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, "диверсия у стен российского посольства в Киеве - это лишь проба пера со стороны "ручных радикалов" украинской власти".
    Руслан Бальбек на заседании Совета министров. Архивное фото
    Власти Крыма отреагировали на "масштабный иск" Киева
    04:44 14.09.2016
    1421Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Подобные иски больше напоминают назойливый писк трусливого комара, считает вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек. По его мнению, Киев устраивает "бурю в стакане воды".
    Руслан Бальбек. Архивное фото
    Крым намерен проводить военные учения без оглядки на Киев – Бальбек
    06:37 11.09.2016
    612Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, военные учения крайне важны для Крыма, так как позволяют усовершенствовать систему безопасности крымского региона и на практике отработать взаимодействия силовых структур.
    Руслан Бальбек. Архивное фото
    Бальбек: Крым усилил границу с Украиной камерами и патрулями
    22:35 23.08.2016
    428Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, повышенные меры безопасности связаны в связи с тем, что никто не дает гарантий, что киевские власти не предпримут новые попытки диверсий на территории Крыма.
    Флаг Украины и Монумент независимости
    В Крыму заявили, что потребуют от Киева возместить ущерб за "20 лет грабежа"
    08:35 23.08.2016
    3190Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Руслан Бальбек заявил, что под "шефством" властей Украины "проводилось разбазаривание крымских земель, недвижимости, забирались подчистую все собранные налоги".
    Руслан Бальбек. Архивное фото
    В Крыму призвали исключить Украину из ООН и ОБСЕ
    10:13 11.08.2016
    2664Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек заявил, что Украина опустилась до "терроризма против мирного населения". По его мнению, "продовольственная блокада, взрыв электроопор - это была разминка".
    Руслан Бальбек. Архивное фото
    Власти Крыма сообщили о тренировочных лагерях ИГ под Херсоном
    04:16 30.07.2016
    796Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Как заявил вице-премьер Крыма Руслан Бальбек, украинская сторона в обмен на антироссийские акции позволяет исламским радикалам участвовать в Херсонской области в противоправных действиях.
    Патрульная полиция
    В Крыму с иронией отнеслись к идее Авакова создать патруль на полуострове
    07:49 02.06.2016
    877
    Как отметил вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек, новая выдумка министра внутренних дел Арсена Авакова напоминает очередной номер в цирковой программе.
    Крымские татары. Архивное фото
    К названиям более 1,3 тыс крымских городов и сел добавят исторические имена
    19:26 08.02.2016
    470Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    По словам вице-премьера Крыма, такой шаг позволит реализовать право на культурную реабилитацию крымчан, а также повысит туристическую привлекательность региона.
    Руслан Бальбек. Архивное фото
    Власти Крыма заявили о пребывании боевиков ИГ в Херсонской области
    23:15 08.01.2016
    1157Военная кампания против "Исламского государства"
    Как заявил вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек, информация о скоплении боевиков ИГИЛ на юге Украины "поступает из оперативных источников".
    Руслан Бальбек. Архивное фото
    Власти Крыма признали, что санкции США ударят по экономике полуострова
    23:33 22.12.2015
    485Новые санкции в отношении России.
    США внесли в санкционный список ряд крымских винзаводов. В частности, по санкции попали "Новый Свет", "Массандра" и "Магарач", Ялтинская киностудия, предприятие "Универсал-Авиа" и многие другие.
    Патрульный катер пограничного управления ФСБ России. Архивное фото
    Морблокада Крыма закончится с первой встречей с погранкораблями РФ - Бальбек
    11:47 02.12.2015
    3006Энергоблокада: Крым без электричества
    Как заявил вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек, российские пограничники не церемонятся с нарушителями и при необходимости сразу откроют огонь на поражение.
    Руслан Бальбек. Архивное фото
    Группа провокаторов по осквернению мечетей орудует в Крыму – Бальбек
    04:49 20.11.2015
    72Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    По словам Руслана Бальбека, в этом году в Крыму зафиксировано восемь случаев проникновения в мусульманские святыни с целью наживы. Пять из них произошли в феврале.
    Блокада Крыма
    Очередь из грузовиков на границе с Крымом 
    15:52 20.09.2015
    1020Энергоблокада: Крым без электричества
    Вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек сообщил в воскресенье, что Украина приостановила поставку продовольствия в Крым, на границе началась бессрочная акция по продовольственной блокаде полуострова.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Флаг на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
    В России ответили депутату Рады словами Тараса Бульбы
    11:26 26.02.2018
    2858
    По мнению депутата Госдумы Руслана Бальбека, у Украины никогда не было друзей за исключением братского российского народа, "который в силу своего огромного терпения пытался образумить украинское государство в течение 24 лет".
    Все теги

    Персоны