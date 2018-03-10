По мнению депутата Госдумы Руслана Бальбека, у Украины никогда не было друзей за исключением братского российского народа, "который в силу своего огромного терпения пытался образумить украинское государство в течение 24 лет".
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что "на сегодняшний день поездка украинского политика в Крым может стать самоубийством в самом прямом смысле этого слова".
По мнению Руслана Бальбека, конфликт в Чонгаре "был санкционирован украинской властью не без вмешательства Джемилева", а "яблоком раздора" между Ислямовым и нардепом стал якобы дележ полученного из Турции многомиллионного транша.
По словам вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, военные учения крайне важны для Крыма, так как позволяют усовершенствовать систему безопасности крымского региона и на практике отработать взаимодействия силовых структур.
По словам вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, повышенные меры безопасности связаны в связи с тем, что никто не дает гарантий, что киевские власти не предпримут новые попытки диверсий на территории Крыма.
Вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек заявил, что Украина опустилась до "терроризма против мирного населения". По его мнению, "продовольственная блокада, взрыв электроопор - это была разминка".
Вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек сообщил в воскресенье, что Украина приостановила поставку продовольствия в Крым, на границе началась бессрочная акция по продовольственной блокаде полуострова.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По мнению депутата Госдумы Руслана Бальбека, у Украины никогда не было друзей за исключением братского российского народа, "который в силу своего огромного терпения пытался образумить украинское государство в течение 24 лет".