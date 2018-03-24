Пиара прибыло: "концессионные дороги" и "полеты в ЕС за 10 евро"

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Окно в Европу за 10 евро

В пятницу руководство аэропортов "Борисполь" и "Львов" наконец-то подписало соглашение о начале полетов с ирландским лоукостером Ryanair. На церемонии подписания присутствовал президент Петр Порошенко, который, как известно, очень любит пиарится на "перерезании ленточек".

"Первые полеты самолетов компании ожидаются уже в октябре, ведь для Украины нужно закупить отдельные самолеты, создать соответствующую инфраструктуру. Но самое главное, что эти полеты точно состоятся!", — заявил президент.

По его словам, руководство ирландского лоукостера заверило президента, что "значительная часть билетов в самолете будет продаваться первое время по цене 10 евро".

"Такие цены будут действовать на большинстве направлений. А это 10 направлений из Киева и 5 направлений со Львова", — добавил Порошенко. При этом, по его словам, средняя стоимость билета на рейсы Ryanair составит ниже 40 евро, а за первый год работы компания перевезет около 1 миллиона украинцев.

Порошенко во время церемонии настолько увлекся, что заявил, что в транспортном секторе у нас все хорошо, как никогда.

"Железная дорога работает и билеты доступны, автобусное сообщение расширяется, но авиабилеты также должны быть доступными для большинства украинцев", — сказал Порошенко.

Лоукостеры — не альтруисты

Полеты в Европу через Ryanair выглядит пиаром чистой воды. Ирландский лоукостер планировал зайти на украинский рынок еще 1,5 года назад, однако все это время стороны провели в безуспешных переговорах. Иностранцев не устраивал размер аэропортового сбора, тогда как руководство аэропорта "Борисполь" считало, что лоукостер намеренно "выкручивает руки" ради льготного режима. Ситуация настолько накалилась, что Ryanair приостановил сотрудничество с украинскими аэропортами, и в ситуацию пришлось вмешиваться министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

В итоге, лоукостер пошел на компромисс, однако предоставлять услуги украинскому потребителю он будет те же условиях, что и в других странах. Каких-то преференций для Украины ждать не стоит.

"При средней цене в 40 евро до Европы самолет не долетит с экономической точки зрения. Он просто не дотянет по топливу. Для этого его нужно дотировать… Просто нужно взять стоимость топлива, разделить на количество мест в самолете по 40 евро и вы поймете, что мы даже не окупаем затраты на топливо", — заявил РИА Новости Украина директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего Владимир Шульмейстер.

По его словам, речь шла, вероятно, про "акционные" билеты, которые нужно заказывать на полгода вперед. Подобные предложение есть и других компаний, в том числе и не лоукостерских, например в "МАУ".

"Я в своей жизни никогда не планировал полет на самолете за полгода. У меня такого горизонта планирования нет. Я знаю, что есть такие люди, которые такие полеты планируют, но количество подобных предложений ограничено. Чем ближе дата вылета, тем меньше свободных мест и выше цена. Так работают все лоукостеры", — отметил Шульмейстер.

По мнению эксперта, выход Ryanair позитивно повлияет на авиаперевозки, поскольку чем больше конкуренции, тем украинцы смогут больше и дешевле летать.

"Чем меньше правительство занимается заведением сюда частных компаний, тем лучше. Правительство не должно этим заниматься, оно должно создавать условия для притока инвестиций. Государство не должно заниматься экономикой, оно должно заниматься политикой и регулированием. Ryanair является крупнейшей на сегодняшний день лоукост-компанией, однако они пропустили момент захода в Украину. Теперь они вышли с запозданием и им пришлось переформатировать направления рейсов. Авиаперевозки в прошлом году выросли на 15-20%, и этим воспользовались другие лоукостеры", — заявил Шульмейстер.

Дороги в никуда?

Еще одним пиар-ходом президента являются концессионные дороги. На днях Порошенко подписал закон о строительстве концессионных дорог. Согласно нему, автомобильные дороги (их участки) относят к разряду платных только при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств бесплатными автомобильными дорогами. То есть, инвестор сможет взимать плату с автомобилистов только с построенной за свой счет новой дороги.

В свою очередь, правительство будет гарантировать компании, что поток автомобилей на дороге будет на уровне, который обеспечит прибыльность проекта. Согласно закону, если нужного трафика не будет, придется компенсировать убытки из госбюджета. Концессионер может брать деньги за проезд по своей дороге, а также зарабатывать на собственной придорожной инфраструктуре: заправках, СТО, кафе, кемпингах и так далее.

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Как известно, "Укравтодор" уже анонсировал строительство в 2018 году первой платной дороги. На нее потратят около 300 млрд грн денег частной компании. Уже пять иностранных предприятий заинтересовались проектом. В этом году планируется построить 2 платные дороги: Львов–Краковец и трассу Киев – Белая Церковь. Средняя стоимость разового проезда составит 9 евроцентов за километр, тогда как в Европе цена колеблется от 3 до 7 евроцентов.

"К сожалению, закон не разрешает брать в концессию уже готовые дороги. Этот закон, вероятно, был сделан конкретно под новые дороги. Подозреваю, что уже появилась компания, которая готова взять в концессию строительство новых дорог, поэтому появилось ускорение по закону. В законе государство должно компенсировать минимальный уровень потока автомобилей, однако в цивилизованных странах размер потока определяется во время тендера. То есть, приходят компании и дают предложения, и кто даст выше лимит, тот и имеет приоритет.

Я бы оставил в законодательстве возможность взять в концессию уже существующую дорогу, в том числе крупные автомагистрали. Они бы обслуживали эти дороги, потому что государство с этим не справляется. Попробуйте сейчас проехать по одесской трассе и вы поразитесь колдобинам на дороге. На этой магистрали ездить просто опасно", — отметил Владимир Шульмейстер.