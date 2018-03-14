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    Путин осмотрел Крымский мост

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (262)

    (обновлено: )1746180
    Президент России Владимир Путин приехал на автобусе со стороны Краснодарского края на самый большой пролёт моста - арочный - единственное место, где под сооружением могут проходить корабли.
    Визит президента России Владимира Путина на Крымский мост
    @Kremlinpool_RIA

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста.

    Строительство Керченского моста
    krymr.com
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    Глава РФ приехал на автобусе со стороны Краснодарского края на самый большой пролёт моста — арочный — единственное место, где под сооружением могут проходить корабли.

    Мост президенту показывал заместитель гендиректора компании подрядчика Леонид Рыженькин. Он рассказал Путину об этапах строительства моста, в том числе о возведении арки. "У вас всего 72 часа было?"- уточнил президент.

    Арочный пролёт действительно возвели в столь короткие сроки, это было необходимо сделать из-за погодных условий.

    "Самый длинный мост в Европе", — прокомментировал президент.

    Путин, высказав пожелание, чтобы люди могли начать пользоваться им уже в наступающем летнем сезоне.

    "Хотелось бы, конечно, чтобы люди в летний сезон уже могли пользоваться", — сказал президент в ходе общения с рабочими.

    @Kremlinpool_RIA
    Визит президента России Владимира Путина на Крымский мост

    Глава государства назвал сооружение уникальным и впечатляющим. Он выразил надежду, что мост будет готов к сроку или "даже раньше срока".

    "Осталось только дооборудовать, я понимаю, автомобильную дорогу дооборудовать, там разметку сделать, положить асфальтобетон, это уже не самая сложная работа", — сказал Путин.

    Президент поблагодарил рабочих, а на вопрос, сможет ли он приехать на открытие автодорожной части моста, ответил, что постарается.

    "Это проект, который пытались реализовать при царе-батюшке, начинали уже, готовились к проектным работам", — сказал Путин, добавив, что в прошлом ничего не получилось, а сейчас получилось.

    "Надеюсь, еще будет возможность поздравить вас с окончанием всего комплекса", — заключил президент.

    Строительство моста ведётся с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно открыться в 2018 году, поездов — в 2019. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

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