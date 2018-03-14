Путин осмотрел Крымский мост

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста.

Глава РФ приехал на автобусе со стороны Краснодарского края на самый большой пролёт моста — арочный — единственное место, где под сооружением могут проходить корабли.

Мост президенту показывал заместитель гендиректора компании подрядчика Леонид Рыженькин. Он рассказал Путину об этапах строительства моста, в том числе о возведении арки. "У вас всего 72 часа было?"- уточнил президент.

Арочный пролёт действительно возвели в столь короткие сроки, это было необходимо сделать из-за погодных условий.

"Самый длинный мост в Европе", — прокомментировал президент.

Путин, высказав пожелание, чтобы люди могли начать пользоваться им уже в наступающем летнем сезоне.

"Хотелось бы, конечно, чтобы люди в летний сезон уже могли пользоваться", — сказал президент в ходе общения с рабочими.

@Kremlinpool_RIA Визит президента России Владимира Путина на Крымский мост

Глава государства назвал сооружение уникальным и впечатляющим. Он выразил надежду, что мост будет готов к сроку или "даже раньше срока".

"Осталось только дооборудовать, я понимаю, автомобильную дорогу дооборудовать, там разметку сделать, положить асфальтобетон, это уже не самая сложная работа", — сказал Путин.

Президент поблагодарил рабочих, а на вопрос, сможет ли он приехать на открытие автодорожной части моста, ответил, что постарается.

"Это проект, который пытались реализовать при царе-батюшке, начинали уже, готовились к проектным работам", — сказал Путин, добавив, что в прошлом ничего не получилось, а сейчас получилось.

"Надеюсь, еще будет возможность поздравить вас с окончанием всего комплекса", — заключил президент.

Строительство моста ведётся с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно открыться в 2018 году, поездов — в 2019. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.