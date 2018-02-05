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    Общество

    Стартовало возведение железнодорожных пролетов Крымского моста

    (обновлено: )616160
    Заместитель гендиректора по производству на строительном участке Крымского моста Дмитрий Петухов сообщил, что параллельно над морем протягиваются две ветки железнодорожных пролетов.
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    most.life

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Строители начали сооружение железнодорожных пролетов Крымского моста на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала, пролеты сооружаются над акваторией Керченского пролива, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    most.life
    Появились фото возведения ж/д пролетов моста в Крым

    "Параллельно над морем протягиваются две ветки железнодорожных пролетов. Одна – для движения поездов в сторону Крыма, вторая – для встречного направления, в сторону Тамани. Каждую ветку толкают от двух до четырех мощных домкратов с усилием от 500 до 1000 тонн", — приводит инфоцентр слова заместителя гендиректора по производству на строительном участке Крымского моста Дмитрия Петухова.

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    Конструкции собираются из заводских блоков на стенде на острове Тузла и поочередно надвигаются по скользящим устройствам на готовые опоры домкратами. Скорость движения на данном этапе составляет около 45 миллиметров в минуту. Аналогичным способом на морских участках формировалось автодорожное полотно моста. Всего на данном участке предстоит собрать и смонтировать 30 пролетов.

    most.life
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста

    Железнодорожный пролет моста весит 580 тонн и включает более 40 основных элементов, которые соединяются между собой сваркой и высокопрочными болтами. Пролеты устанавливаются на морских опорах, расстояние между которыми не превышает 65 метров. Работа по сооружению пролетов железной дороги развернется на всех морских участках в течение 2018 года. В целом над Керченским проливом между 64 опорами будет надвинуто более 6 километров железнодорожных металлоконструкций. Общая масса морских пролетов под железную дорогу составит более 60 тысяч тонн.

    Керченский мост, 1 февраля 2018 года
    kerchinfo.com
    Появились новые фото Крымского моста

    Железная дорога строится одновременно с автодорогой. К концу января 2018 года готово более 180 из 307 железнодорожных опор, собрано более 39 тысяч из 160 тысяч тонн пролетных строений, сообщили в инфоцентре. Параллельно с работами в Керченском проливе ведется строительство железнодорожной инфраструктуры по обоим берегам Керченского пролива — дороги со стороны Краснодарского края и Крыма протяженностью 40 и 17,5 километра, соответственно. Железнодорожные подходы будут введены в эксплуатацию одновременно с железнодорожной частью Крымского моста, в 2019 году.

    В августе строители выполнили самую сложную операцию — водрузили на фарватерные опоры моста в Крым обе арки моста – железнодорожную и автодорожную.

    Мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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