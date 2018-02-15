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    Политика

    В Кабмине заговорили об "украинской Кубани", комментируя мост в Крым

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    Керченский мост в Крым будет "удобным соединением украинского Крыма и украинской Кубани", сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя строительство.
    Минтранс РФ опубликовал фото готового участка Крымского моста
    Министерство транспорта РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. В Киеве заговорили про "украинскую Кубань", объясняя позицию властей Украины по строительству Керченского моста в Крым.

    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    most.life
    Появились фото возведения ж/д пролетов моста в Крым

    "Позиция Мининфраструктуры по этому мосту очень простая: я считаю, что этот мост будет удобным соединением украинского Крыма и украинской Кубани", — сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя строительство Керченского моста.

    Территория, называемая в настоящее время Кубанью, охватывает российский Краснодарский край и часть Ставрополья, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесия, часть Ростовской области РФ.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию за нанесение "экологического ущерба" в результате строительства моста в Крым. Украинская прокуратура открыла уголовное дело по статье "нарушение правил экологической безопасности" при строительстве моста через Керченский пролив. Как заявляют правоохранители, работы, которые ведутся на месте строительства, могут превратить Азовское море в Черноморский залив. Кроме того, украинская сторона опасается изменения химического состава воды в Азовском море.

    Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

    Смотрите также: Похож на мост: новые фото строительства в Керченском проливе

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