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    В Крыму показали, как выглядит мост через Керченский пролив ночью

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    Крымский вопрос. Компенсация или война? (270)

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    Светильники полностью защищены от воздействия морского климата. Мост будут освещать натриевые лампы высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом.
    Строители проверили освещение автодороги на мосту в Крым
    most.life

    СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. Строители проверили освещение автодороги на мосту через Керченский пролив. Результаты замеров подтвердили соответствие проектным расчетам, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

    Строительство Керченского моста
    krymr.com
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    Тестовое включение провели на четырех пролетах моста на участке ближе к таманскому берегу. Строители включили электричество в общей сложности на 20 мачтах освещения (по десять с обеих сторон дороги). Работы заняли около трех часов, их провели с наступлением темноты.

    "Согласно проекту, освещенность трассы должна быть не ниже 20 люкс. Тестовые замеры показали, что по всему полотну — вне зависимости от удаленности от мачт освещения — достигнут показатель выше расчетного. То есть работа, выполненная строителями и энергетиками, полностью соответствует проектным решениям и гарантирует безопасные и комфортные условия дорожного движения", — отметил ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Александр Русаков.

    Светильники полностью защищены от воздействия морского климата. Мост будут освещать натриевые лампы высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом.

    "Такие лампы широко используют для уличного освещения, в том числе на транспортных магистралях, в тоннелях, на аэродромах — везде, где необходима контрастная видимость объектов в любых погодных условиях. Это особенно важно для автодороги через Керченский пролив, где густые туманы — частое явление", — говорится в сообщении.

    most.life
    Строители проверили освещение автодороги на мосту в Крым

    Во время эксплуатации моста наружное освещение будет работать автоматически. Но при необходимости диспетчер Центрального пункта управления Автоматизированной системы управления дорожным движением сможет проводить корректировку в ручном режиме. Он также сможет регулировать яркость освещенности дорожного полотна на мосту и подъездных дорогах.

    "Система, созданная на Крымском мосту, обеспечит бесперебойную работу искусственного освещения дороги в темное время суток и при этом минимизирует затраты электроэнергии", — добавили в инфоцентре.

    Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста.

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