В Крыму показали, как выглядит мост через Керченский пролив ночью

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. Строители проверили освещение автодороги на мосту через Керченский пролив. Результаты замеров подтвердили соответствие проектным расчетам, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Тестовое включение провели на четырех пролетах моста на участке ближе к таманскому берегу. Строители включили электричество в общей сложности на 20 мачтах освещения (по десять с обеих сторон дороги). Работы заняли около трех часов, их провели с наступлением темноты.

"Согласно проекту, освещенность трассы должна быть не ниже 20 люкс. Тестовые замеры показали, что по всему полотну — вне зависимости от удаленности от мачт освещения — достигнут показатель выше расчетного. То есть работа, выполненная строителями и энергетиками, полностью соответствует проектным решениям и гарантирует безопасные и комфортные условия дорожного движения", — отметил ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Александр Русаков.

Светильники полностью защищены от воздействия морского климата. Мост будут освещать натриевые лампы высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом.

"Такие лампы широко используют для уличного освещения, в том числе на транспортных магистралях, в тоннелях, на аэродромах — везде, где необходима контрастная видимость объектов в любых погодных условиях. Это особенно важно для автодороги через Керченский пролив, где густые туманы — частое явление", — говорится в сообщении.

most.life Строители проверили освещение автодороги на мосту в Крым

Во время эксплуатации моста наружное освещение будет работать автоматически. Но при необходимости диспетчер Центрального пункта управления Автоматизированной системы управления дорожным движением сможет проводить корректировку в ручном режиме. Он также сможет регулировать яркость освещенности дорожного полотна на мосту и подъездных дорогах.

"Система, созданная на Крымском мосту, обеспечит бесперебойную работу искусственного освещения дороги в темное время суток и при этом минимизирует затраты электроэнергии", — добавили в инфоцентре.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста.