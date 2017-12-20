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    Крымский мост соединил берега полуострова и Тамани

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (242)

    (обновлено: )793120
    Строители завершили очередной этап строительства Крымского моста - сборку пролетных строений автодорожной части. Нить металлоконструкций общим весом более 100 тысяч тонн протянута над Керченским проливом между 288 опорами.
    Строительство Крымского моста
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Строители моста в Крым завершили сборку пролетов автодорожной части транспортного перехода, таким образом мостовое полотно длиной 17 километров от Тамани до Крыма полностью собрано, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

    Строительство Керченского моста
    krymr.com
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    "Строители завершили очередной этап строительства Крымского моста — сборку пролетных строений автодорожной части, полностью сформировав мостовое полотно от таманского берега до керченского", — говорится в сообщении.

    Таким образом, нить металлоконструкций общим весом более 100 тысяч тонн протянута над Керченским проливом между 288 опорами.

    В целом мостовое полотно автодорожной части моста в Крым – это нить длиной почти 17 километров (еще 2 километра на керченском берегу автодорога идет по насыпи), из них более 6 километров проходят над морской акваторией, постепенно поднимаясь с 5 метров до 35 метров над фарватером Керчь-Еникальского канала, где установлены арки.

    Сооружение пролетов над акваторией велось методом продольной надвижки: сегменты укрупняли на стапеле, затем их двигали в сторону фарватера с помощью мощных домкратов. При этом больше километра надвижка шла не прямолинейно, а с соблюдением проектного радиуса.

    Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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