Крымский мост соединил берега полуострова и Тамани

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Строители моста в Крым завершили сборку пролетов автодорожной части транспортного перехода, таким образом мостовое полотно длиной 17 километров от Тамани до Крыма полностью собрано, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

"Строители завершили очередной этап строительства Крымского моста — сборку пролетных строений автодорожной части, полностью сформировав мостовое полотно от таманского берега до керченского", — говорится в сообщении.

Таким образом, нить металлоконструкций общим весом более 100 тысяч тонн протянута над Керченским проливом между 288 опорами.

В целом мостовое полотно автодорожной части моста в Крым – это нить длиной почти 17 километров (еще 2 километра на керченском берегу автодорога идет по насыпи), из них более 6 километров проходят над морской акваторией, постепенно поднимаясь с 5 метров до 35 метров над фарватером Керчь-Еникальского канала, где установлены арки.

Сооружение пролетов над акваторией велось методом продольной надвижки: сегменты укрупняли на стапеле, затем их двигали в сторону фарватера с помощью мощных домкратов. При этом больше километра надвижка шла не прямолинейно, а с соблюдением проектного радиуса.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.