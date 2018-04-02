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    Омелян рассказал, когда в Украине запустится Hyperloop

    (обновлено: )8701
    По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, для начала НАН должна предоставить научное обоснование этого нового вида транспорта.
    Hyperloop
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Тестовую площадка украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно запустить уже 2019 году.

    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Antonie Robertson / The National
    Транспорт будущего. Появились снимки интерьера капсулы Hyperloop

    Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире телеканала Эспресо.TV.

    "Мы для себя имеем следующую этапность. Сначала НАН Украины предоставит нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестирования, нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One, собственно предприятия Илона Маска, и других компаний ", — пояснил министр.

    По его словам, только после этого можно переходить "к строительству тестового площадке".

    "В наших планах — это 2019", — подчеркнул он.

    Вместе с тем, Омелян признал, что это большой проект, который требует "много усилий, много координации".

    Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил, что в Днепре начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.

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