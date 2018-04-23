Премьер-трансформер. Гройсман, никуда не уходя, ушел в политику

Сергей Левицкий, РИА Новости Украина

Однако стать самостоятельной политической силой Гройсману будет мешать его премьерский шлейф. Возглавив правительство в апреле 2016, как бывший успешный винницкий мэр, за два года премьерства он умудрился заработать один из самый высоких антирейтингов в стране, конкурируя только с президентом Порошенко. По данным опроса группы "Рейтинг", премьеру Владимиру Гройсману не доверяют более 80% украинцев.

В ходе двух лет премьерства Гройсман не только слепо выполнял все распоряжения своего патрона Порошенко, но и еще "переусердствовал" в выполнении приказов, выполняя роль громоотвода. Впрочем, когда спустя два года над премьером забрезжила угроза увольнения, он вступил в ситуативный союз с еще одними политическими аутсайдерами — "Народным фронтом", благодаря чему вопрос его дальнейшего премьерства отложили на середину года.

Президентские и парламентерские выборы не за горами, поэтому премьер резко поменял риторику. Теперь он не бездушный реализатор президентских "непопулярных реформ", которые довели до нищеты большинство населения, а защитник населения и великих строитель. Вероятно, Гройсман надеется на короткую память электората, поэтому в ходе своей перевыборной кампании будет пиарить свои "достижения", каждое из которых стоило народу огромных потерь.

"Порошенко рассматривал Гройсмана, когда его назначал как такового более послушного, не слишком амбициозного политического в плане хозяйственника, который будет эффективно управлять теми процессами и проектами, которые будут опекать сверху президент. Но видим, что несколько лет, пока Гройсман является премьером, аппетиты, очевидно, у него выросли. Если даже посмотреть на структуру работы политической по Винницкой области, то там очень шаткое разделение, это территория Порошенко, а это территория Гройсмана, и никакой интеграции и слияния не произошло, а, как видим, наоборот, амбиций больше", — заявил в эфире радиостанции "Голос Столицы" политический консультант Андрей Вальчишин.

Дорожный устроитель

Только став премьером, Гройсман стал бегать в каске перед телекамерами, заявив о начале небывалого автодорожного бума. "Как мы знаем на собственном опыте, более 90% украинских дорог находятся в плачевном состоянии. Однако уже весной 2017 года власти возьмутся за масштабные работы по устранению этой проблемы", — заявил Гройсман в 2016 году.

По его словам, все закупки будут осуществляться на прозрачных публичных тендерах, а источниками финансирования будут средства Всемирного банка, частные и государственные фонды Украины. Далее он добавил, что сперва будет разработана стратегия строительства дорог при участии лучших специалистов, а уже весной следующего года рабочие возьмутся за дело.

Однако несмотря на значительный рост бюджетных расходов на эти цели, новые дороги так и не были построены, а существующие дороги продолжали приходить в упадок. Трасса Одесса-Рени так и не была закончена, а стратегическая магистраль Киев-Одесса превратилась в большое бездорожье, чего не было в последнее 10 лет.

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"Господин премьер-министр, а это сейчас от трибуны был отчет правительства за два года деятельности? Мы требуем немедленного отчета о деятельности правительства за два года вашей деятельности перед обществом и перед налогоплательщиками. Вы когда пришли к власти два года назад, то говорили о наведении порядка на таможне и о строительстве дорог. Дороги сейчас, когда сошел снег, это американские горки, а на таможне господствуют правоохранители и контрабандисты", — заявила нардеп от фракции "Самопомич" Татьяна Острикова.

"Хочу вам сказать, что те дороги, которые выглядят, как американские дороги, это не дороги Гройсмана, это символ бесхозяйственности прошлого. Как выглядят дороги Гройсмана, вы можете посмотреть в Киевской и Львовской областях. Вы можете посмотреть на Одесса-Рени. Это те дороги, которые мы восстанавливаем, новые", — заявил премьер.

Премьер два года назад заявлял, что через 3-5 лет наведет на дорогах идеальный порядок. Однако спустя два года дорожных реформ состояние дорог вызывает оторопь у украинцев.

Преумножатель пенсий и зарплат

Гройсман пошел на необдуманный поступок относительно двукратного повышения минимальной зарплаты в 2017 году, что вызвало огромный рост цен на продукты питания. Получив повышенные оклады, сотрудники бюджетной сферы ринулись на рынок, чем вызвали ценовой ажиотаж. В результате, мясо-молочные продукты выросли за год на 30-40%, а овощи на 30-50%. Уровень инфляции в 2017 году оказался одним из самых высоких за последние годы — 13,7%. Фактически, рост цен "съел" все повышение зарплат. В тоже время, рост официальных зарплат пришелся не по вкусу частным предпринимателям, которые стали либо увольнять сотрудников, либо переводить на полставки, не желая платить разорительных соцвзносов. Не в восторге были и сами сотрудники, ведь вынужденное повышение "белой" зарплаты лишало многих из них прав на жилищную субсидию.

Профанацией оказалось и "осовременивание" пенсий. Как свидетельствуют данные Минсоцполитики, для 1 млн 300 тысяч пенсионеров после пересчета выплаты увеличились лишь на 200 гривен. Еще почти столько же получили надбавку в 200-500 гривен. Для почти 2 миллионов повышение стало более существенным — от 500 до 1000 гривен. И еще для 1 млн 100 тысяч пенсионеров выплаты выросли более чем на тысячу гривен.

Из процесса осовременивания были выкинуты военные пенсионеры. Согласно новой формуле Кабмина (которая определяет размер пенсии исходя из размера стажа), пенсия военных должны была вырасти с 3 тыс. до 12 тыс грн, однако она выросла всего на 29 грн (!).

Гройсман также пообещал, что в этом году сделает все возможное, чтобы средняя зарплата в стране выросла с 7 тыс. до 10 тыс. грн, а минимальная зарплата составила 4100 грн. В ожидании очередных повышений розничные сети опять повышают цены.

Борец с тарифами

Стоит отметить, что именно нынешний премьер проявил недюжинную ретивость в повышении цен на газ для населения и тарифов на ЖКХ в целом. При Гройсмане ЖКХ-услуги подорожали в 5-6 раз Именно заоблачные квитанции на "коммуналку" больше всего обозлили население. Сладкая пилюля в виде субсидий, о которой говорил Гройсман, так и не смогли компенсировать огромные расходы на оплату ЖКХ. Кроме того, деньги на субсидии поступают из бюджета, которые наполняют налогоплательщики. Выход, украинцы за ЖКХ заплатили два раза — вначале в виде заоблачных квитанций, затем — в виде налогов. Субсидии дают далеко не всем, и отбирают, если семья получает относительно нормальную зарплату, поэтому после "европейских" тарифов на ЖКХ работники стали умышленно уходить в тень или даже увольняться с работы где платят "белую" зарплату, лишь бы сохранить субсидию. Многие украинцы ради оплаты квартиры вынуждены идти на вторую работу, или даже отправляться на заработки за границу.

В канун приближения выборов Гройсман осознал пагубное влияние тарифов на свой рейтинг, став радикальным противником повышения цен на газ для населения. При этом, премьер вступил в противотечение с МВФ, с которым и подписал соглашение о поднятии цен на газ. МВФ в итоге обиделся, и перестал выдавать транши, на которые так надеялся премьер.

"Блокировщик" Донбасса

Премьер проявил переменчивость в вопросе блокады Донбасса. В начале 2017 года активисты установили блокаду территории ОРДЛО, не пропуская и не выпуская грузы на неподконтрольную территорию. Гройсман выступил резко против блокады, обвинив активистов в саботаже и работе на Кремль. По его словам, блокада железных дорог в Донбассе остановит металлургические предприятия страны, где работает 300 тыс. человек, а экспорт продукции отрасли приносит 20% всей валютной выручки государства. Гройсман заявил, что блокировщиков ждет жестокая расправа за саботаж, обещая разгон их лагерей.

Однако буквально на следующие день после гневных речей он отдал приказ организовать блокаду ОРДЛО на государственном уровне. Автомобильное и железнодорожное сообщение с неподконтрольной территорией было полностью потеряно. Позже Гройсман заявил, что блокада ОРДЛО стоило страна 1% ВВП, позабыв, что она была организована им самим.

В итоге, металлургии был нанесен непоправимый урон, страна полностью потеряла собственную добычу антрацита (пришлось закупать за рубежом), и контроль над предприятиями ОРДЛО.

Блокадой воспользовались олигархи для организации импорта угля и установки очередных завышенных тарифов на электроэнергии и тепло. Основным выгодополучателем оказался Ринат Ахметов, заработавший на схемах Роттердам плюс и РАВ-тарифах.

Надежда Гройсмана на короткую память электората вряд ли оправдается в этот раз. Политическая карьера Гройсмана, скорее всего, обречена, как обречена карьера другого "камикадзе" — Арсения Яценюка.