РИА новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Кабмин начал реформу профессионально-технического образования. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман. По мнению главы Кабмина, главные составляющие этой реформы следующие: введение регионального заказа кадров; переориентация образования на те профессии, которые реально востребованы; изменение материальной и методической баз, чтобы по этим профессиям ученики получали качественное образование.

Для достижения этой цели, по словам премьера, в 2016-2017 годах было создано 50 современных учебно-практических центров. А на 2018 год запланировано еще 50.

Текущую ситуацию в сфере профессионально-технического образования в Украине в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал исполнительный директор аналитического центра CEDOS Егор Стадный.

Фото из открытых источников Егор Стадный

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи працюють зараз заклади профтехосвіти? 50 сучасних навчально-практичних центрів, які відкрились в 2016-2017 роках і про які говорив прем'єр, що з ними? Украинское фото Маниловщина от Гройсмана: ударим профтехобразованием по заробитчанству

— Дивіться. Тут треба відділити котлети від мух. Перш за все, не думаю, що такі гучні заяви насправді мають відображення в реальності. Уряд не має якоїсь комплексної реформи щодо професійно-технічної освіти. Анонсоване так зване регіональне замовлення діє вже дуже багато років, і насправді це все просто-напросто остаточне вирішення питання переведення фінансування професійно-технічної освіти на місцеві бюджети. От ще три роки тому їх фінансували за рахунок центрального бюджету. Уже три роки поспіль це — місцеві бюджети, і в чому була головна ідея? В центрі потреб не бачать і не знають, кого готувати, які саме кваліфіковані професії, а на місцях розберуться краще і створять ради на рівні областей, які будуть вирішувати — чи слюсарів нам треба більше, чи будівельників, чи монтажників, чи залізничників, чи виноградарів, бджолярів і так далі. За всі ці роки, що ми можемо сказати? Сподівання на те, що місцева влада, люди на місцях, краще знають і можуть розібратись в тому, на які потреби скеровувати кошти, вони не підтвердились. Отже, ця одвічна ніби формула про те, що люди тут краще знають, ніж ми там, в Києві, вона не завжди спрацьовує, тому що треба стимули, і перший стимул, який відсутній, який треба створювати, це стимул для роботодавців, тому що в професійно-технічній освіті йде про те, що треба навчальне середовище, аудиторії, обладнання, верстат і таке інше створювати максимально наближеним до умов на виробництві, я вже не кажу, що на самому виробництві врешті створювати навчальні заклади. І коли говорять про 150, як Ви сказали, навчальних закладів чи ще щось, мені насправді невідома ситуація з тим, що з ними відбувається. Проте, те прогресивне в професійно-технічній освіті, яке я бачив, це все створені самими роботодавцями, самими підприємствами у себе на виробництві навчальні заклади, де під керівництвом досвідчених уже майстрів, працівників іде навчання учнів ПТНЗ.

Як зараз відбувається підготовка таких професійних кадрів? Чи є бачення наперед, які професії будуть потрібні, чи про це взагалі немає мови?

— Ось бачите, в тому то і собака заритий, що для того, щоб бачення це було, нам потрібно розуміти, яка наша економіка. Гаразд, яка є зараз, ми вже ніби розуміємо, якою ми хочемо її зробити через 3-5 років. Ось саме коли зрозуміємо, якою хочемо її бачити через 10 років, стільки певних працівників нам потрібно навчити. Причому це легше зробити, ніж з вищою освітою. Там не потрібно чекати чотири або шість, або довше років, як у вищій освіті. Півторарічний цикл ПТНЗ, дворічний цикл ПТНЗ — він досить мобільний, і вся проблема в тому, що в центрі сподівались так, коли переносили це фінансування на місцеві бюджети: ось на місцях будуть краще розуміти. Але виявилось насправді, що попали в пастку, коли замість того, щоб в центрі зібрати людей, які будуть розуміти, аналізувати дані, потрібно створити 24 такі команди на кожну область, які б розуміли, які там потреби і щоб знайшлись такі фахівці, які зможуть це все аналізувати, будувати прогнози, моделі, а виявилось, що одвічна проблема — бракує у нас кадрів, бракує у нас фахівців, які б рахували ці всі перспективи. І наступна річ, яку також не розв'язують на місцях, як і в центрі це теж не розв'язували: ПТНЗ понад 20 років існували в дуже комфортних умовах. Всі ці замовлення, скільки їм треба готувати учнів за бюджетні кошти, розраховувались лише з огляду на власні потреби навчальних закладів, скільки їм треба ставок вчителів, стільки-то і буде у них бюджетних місць, буде вчитись учнів. Канал на Youtube Телеканал ICTV Гройсман пафосно заявил, что не боится отставки

Скільки вони кого випустять, не важливо?

— Скільки потрібно — не важливо, скільки випустять — не важливо. Типова ситуація. Приходить директор ПТНЗ до підприємства і говорить: візьміть моїх 300 учнів на практику. Підприємство говорить: вибачте, нам 300 учнів не потрібно, нам 20 з гаком вистачить на практику зараз брати. Директор ПТНЗ тоді відповідає: ви знаєте, якщо зараз 300 не візьмете, я закриюсь через пару років і у вас не буде і 20 потім. І тому беруть 300, але ж 20 беруть на виробництво, а ще 280 підмітають подвір'я. Ось така практика відбувається, тобто зараз нібито потрібно виводити їх з цих комфортних умов, а хто ж хоче виходити з зону комфорту? Тому самі професійно-технічні навчальні заклади не є надзвичайно активними прихильниками цих всіх змін, тому що це для них означає вийти із зони комфорту, в якій вони існували понад 20 років.

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К слову, куратор исследовательского центра HeadHunter Украина Ирина Брицкая в эфире «ГС» отметила, что подготовка кадров ПТУ на заказ — требование времени. Она подчеркнула, что в Украине много людей с высшим образованием, поэтому нехватка рабочих специальностей чувствуется особо остро.