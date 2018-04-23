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    Скаршевский: Гройсман нагло соврал о внешнем долге Украины

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    Премьер Гройсман обманул общественность о размере внешних долгов до 2014 года, считает экономический аналитик Виктор Скаршевский.
    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Наталия Яресько
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что главная проблема экономики Украины — давление внешнего долга.

    "Фактически суммарный долг сегодня 65 с плюсом миллиардов долларов, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики", — заявил глава правительства. 

    По его словам, большая часть внешнего долга была накоплена до 2014 года. Он добавил, что правительство сумело снизить соотношение долга к ВВП страны, однако Киеву все еще требуется финансовая помощь.

    Только на обслуживание внешнего долга в этом году придется потратить 130 миллиардов гривен (свыше 4,9 миллиарда долларов — Ред.), подчеркнул глава правительства. Если программа сотрудничества с МВФ не будет выполняться, Киеву будет нелегко "давать ответы на эти вызовы", добавил Гройсман.

    Всеволод Степанюк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По словам Виктора Скаршевского, премьер-министр нагло солгал о размере внешнего госдолга до 2014 года, завысив его сумму почти в 2 раза.

    "С трибуны Верховной Рады он грозно заявил, что с 2007 по 2014 год внешний государственный долг Украины вырос на $46 млрд. Не мог внешний долг увеличиться на $46 млрд, так как на 1 января 2014 года, по официальной информации Министерства финансов Украины, он составлял $37,6 млрд.

    На самом деле, с 2007 по 2014 год, за 7 лет внешний долг увеличился не на $46 млрд, как утверждает Гройсман, а на $25 (см. График). Премьер-министр "ошибся" на $21 млрд", — написал Скаршевский на своей странице в Facebook.

    Министерство финансов Украины
    Внешний долг Украина
    Доллары и гривны
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Скаршевский: обслуживание долгов обходится Украине преступно дорого
    Также в ВР Гройсман заявил о долгах, что "не мы их брали, не нам их отдавать". По мнению Скаршевского, это является полуправдой.

    "Во-первых, с 2014 по 2018 год, за 4 года внешний долг увеличился на $11,4 млрд. Т.е. нынешняя власть повторяет действия прошлой и интенсивно набирает внешние долги.

    Во-вторых, начиная с этого года Украина начала выплачивать долги перед МВФ, которые брало правительство Яценюка. Т.е. правительство Гройсмана начало выплачивать долги, которые набрало правительство Яценюка.

    В очередной раз задаюсь вопросом, зачем лгать, если ложь можно легко проверить", — заявил эксперт.

    Скриншот с сайта Facebook

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