…И "перемога" обернулась "зрадой". Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Порошенко проводил пресс-конференцию, чтобы запугать партнеров по коалиции; запретами и травлей УПЦ украинцам пытаются поломать идентичность, а прецедент с отменой "языкового" закона позволяет отменить почти любой закон, который послемайданная власть приняла за 4 года. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного круглого стола "Политические итоги недели" в пресс-центре РИА Новости Украина.

Вызовы для Украины – взгляд Порошенко и Запада

Президент Петр Порошенко провел первую за 9 месяцев "большую" пресс-конференцию. Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков уверен, что само проведение мероприятия – ошибка команды президента. Зачем было проводить пресс-конференцию сейчас, в таких условиях, задается вопросами эксперт, даже признавая, что Порошенко – известный оратор, один из лучших публичных спикеров.

twitter.com/poroshenko Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года

Глава государства, подчеркивает Рудяков, выглядел болезненно, особенно по сравнению с 2014 годом. По сути же президент не сказал ничего нового, "провисал" на каждом тезисе, сообщил политолог.

"Тема была "Вызовы-2018". Главный, который я уловил – война России против Украины. А на следующий день посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на конференции озвучил свои вызовы для украинской власти на 2018 год: борьба против коррупции, обеспечение верховенства права, которое еще в стране на работает на 100%, создание Антикоррупционного суда, реформа СБУ и ГПУ под контролем экспертов – международных, европейских. Получается целый набор вызовов, о которых президент даже не упомянул. … А социальная составляющая – получилось, что мы все живем хорошо", – сказал Рудяков, добавив, что когда Порошенко стремится показать себя хозяином в стране, это выглядит комично.

Также политолог прокомментировал заявление президента о миротворцах в Донбассе: судя по риторике главы государства, "голубые каски" нужны там для реализации хорватского сценария.

"Порошенко сказал, чтобы миротворцы разоружили незаконные вооруженные формирования (в Донбассе – Ред.). Миротворцы, насколько я знаю, в Югославии этим не занимались", – напомнил Рудяков.

Только война?

Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко отметила, что убедительной выглядит версия, что это была пресс-конференция не для СМИ, а "чтобы подтолкнуть своих партнеров по коалиции к каким-то шагам: а поскольку партнеры подтолкнулись в ночь перед пресс-конференцией, пришлось делать ее ни о чем".

"Важно, что за год до президентских выборов президенту не удалось с помощью пресс-конференции стартануть, начать президентскую гонку. Вызовов и планов противостояния им озвучено не было. Из того, что сказал президент, мы поняли, что главным вызовом для себя он считает Юлию Тимошенко. А второй месседж, чем он собирается побеждать – война с Россией", – сообщила эксперт.

Из этого, продолжила она, можно сделать страшный для страны вывод, что все неприятные, антисоциальные решения будут приняты весной 2018 года – поднятие тарифов, выплаты международным кредиторам, летом все забудутся в жаре и копании картошки, а осенью, единственное, с чем власть может идти на выборы с ее рейтингами – это обострение на фронте.

"И тут получается, что власть уже сама загнала себя в такой тупик, что только на фоне кровавых событий на Востоке можно строить свою идентичность и делать избирательную кампанию. Этого стоит опасаться, потому что других козырей у власти нет", – уверена Дьяченко.

Выборы как возможность потерять влияние

Вообще же на наделе Порошенко целенаправленно запугивал партнеров по коалиции – это и пресс-конференция, и слухи о досрочных выборах, считает директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Запугивал "Народный фронт" и Гройсмана тем, что если они не пойдут на уступки в определении параметров партии власти, в каких пропорциях они будут идти на выборы, по кадрам во власти, разделению финансовых потоков, приватизации… Если партнеры не уступят в этих позициях, президент угрожал стукнуть кулаком по столу и вообще перевернуть стол", – рассказал политолог.

Роспуск парламента и попытка повесить всех собак на ВР может дать Порошенко несколько пунктов рейтинга, добавляет он, но главным сдерживающим фактором является позиция Запада.

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"Сегодня он категорически против досрочных выборов, они рассматривают досрочные выборы как элемент дестабилизации с непредсказуемыми последствиями. Оин считают, что это может привести к победе "пророссийских" сил и потере американских и европейски, в первую очередь экономических интересов в Украине", – отметил Бортник.

По сути президент не сказал ничего нового, не прозвучали многие важные вопросы, которые действительно интересуют людей, зато президенту очень нравилось говорить об экономике, подчеркнул политолог.

"Президент не стыдился передавать приветы внутренним врагам. Вспомнил и Михаила Саакашвили, которому "не так хорошо живется". Вспомнил целый перечень украинских олигархов – Коломойского, Курченко. Это демонстрация того, кого президент действительно видит своими врагами и оппонентами", – сказал эксперт.

Радость оппозиции

Павел Рудяков не верит в то, что в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Он напомнил, что с 2015 года украинцев пугают то новым Майданом, то госпереворотом, то досрочными выборами.

"Для проведения выборов не хватает одобрения на то, чтобы что-то тут "замутилось", – сказал эксперт, имея в виду "санкцию" на выборы от Запада.

Сценарий досрочных выборов рассматривался в околовластных кругах, но, видимо, был отметен президентом, сообщила Елена Дьяченко.

"Выборы выгодны "Батькивщине" и Тимошенко с ее высоким президентским рейтингом и "Оппозиционному блоку" с Юрием Бойко. А у остальных рейтинги подвижные и похвастаться электоральными ядрами они не могут. … Пока же все готовятся к очередным выборам", – сказала эксперт.

"Страшная пощечина" Европе и самим себе

Большой резонанс на неделе вызвало решение Конституционного суда признать неконституционным закон об основах государственной языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. Это решение означает, что закон утратил силу. При этом вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко уже призвал принять новый документ о государственном статусе украинского языка. КС принял такое решение из-за нарушения процедуры принятия закона в Верховной Раде.

Павел Рудяков назвал этот шаг "страшной пощечиной не только Европе, но и себе".

"У нас и в церковной сфере, и в культуре все направлено против русских. А у нас русские – не меньшинство, а "государствообразующая нация". А русскоязычные украинцы – это кто?" – задается вопросом политолог.

Через все эти запреты и откаты идет процесс ломки идентичности – и через процесс преследования украинской православной церкви, через ее травлю – такая задача стоит, подчеркнул Рудяков.

"Попытка погреться, поджигая свой дом"

Важный политический момент отметила Елена Дьяченко – Конституционный суд не решился рассматривать суть закона.

"Это говорит о том, что Конституционный суд боится, что он оказался между Сциллой и Харибдой. С одной стороны – власть с ее интересами и принятым законом об образовании. А с другой стороны, конституционный суд не может выносить откровенно антиконституционные решения. Решили отменить закон из-за того, что закон принят ненадлежащим образом", – заявила эксперт.

Этим решением суд нам говорит, подчеркнула она, что все законы новой, демократической европейской власти, которые были приняты под председательством Гройсмана и Парубия, с любыми нарушениями процедуры, они тоже могут быть отменены, если в Верховный Суд или Конституционный обратятся, ссылаясь на это решение.

"Так что все принятое за 4 года может быть отменено", – подчеркнула Дьяченко.

Впрочем, несмотря на отмену закона, нельзя ни по международным конвенциям, ни по Конституции, ни по закону УССР дискриминировать языки национальных меньшинств, напомнила эксперт.

По мнению Руслана Бортника, решение об отмене закона принималось в том числе "под выборы".

"Флаг языка будет среди ключевых гуманитарных флагов, наряду с атаками на церковь, очередными попытками переписывания истории", – сказал политолог.

Он уверен, что это решение – "попытка электорально обогреться, поджигая свой собственный дом", поскольку будет не только реакция венгров, но и других наших партнеров, и международных организаций.

Все опасное – изъяли

На неделе Верховная Рада в первом чтении приняла закон об Антикоррупционном суде, на создании которого настаивает Запад. Впрочем, в принятой редакции закон не представляет опасности для власти, подчеркнула Елена Дьяченко.

"Из подсудности этого суда (в законе) исключены все уголовные производства, которые связаны с рейдерским захватом предприятий, с растратой средств государственного бюджета, нецелевым использованием, и с изданием нормативно-правовых актов, следствием которых является уменьшение доходов бюджета. Власть, исключив эти статьи, описала свою деятельность и сказала: "Вот это не будет подсудно антикоррупционному суду". То есть НАБУ будет возбуждать уголовные производства, но они будут рассматриваться судами общей юрисдикции", – рассказала эксперт.

По ее убеждению, власть начала очередные танцы с Западом, начала играть в дурачка, что "мы такие демократичные"… При этом, во втором чтении закон наверняка будут "топить" в правках, как это уже случалось раньше.

А Руслан Бортник уверен, что власть выиграла тему Антикоррупционного суда со счетом 3:0: у общества, оппозиции и западных партнеров: "власть выиграла время и решения этого суда в любом случае не повлияют на электоральную кампанию к 2019 году".