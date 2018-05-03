Роста тарифов на газ уже не остановить — Корольчук

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

С 1 мая в Украине начали действовать новые тарифы на газ для промышленности. Цены возросли больше чем на 5%.

В то же время аудиторская компания Ernst & Young оценила стоимость основных средств компании "Укртрансгаз" примерно в 328 миллиардов гривен.

Однако посол Германии в Киеве Эрнст Райхель считает, что привлечение международных компаний к управлению газотранспортной системой Украины может привести к повышению ее конкурентоспособности, и что Еврокомиссия предоставит свои предложения по этому поводу.

Как рост тарифов повлияет на экономику, а также о перспективах газовой энергетики в Украине в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Підвищення тарифів на газ для промисловості означає, що до цього слід готуватися і населенню?

— Можна сказати, що сьогодні питання ціни на газ для населення і питання ціни на газ для промисловості — це окремі два життя. Тобто окремі два питання. Чому виросла ціна сьогодні на газ для промисловості? Тому що ціни на нафту зростають, зростає вартість газу на європейських майданчиках, біржах, де ми його купуємо, "Нафтогаз України" й інші трейдери, і відповідно просто не можуть вони продавати дешевше, ніж купили, якщо так сказати. Тому це закономірний процес. І він буде, до речі, тривати і далі. Я думаю, ми ближче до кінця літа побачимо ще одне підвищення на газ для промисловості точно, і вже навіть восени. Тому що сьогодні 75 доларів, є такі песимістичні прогнози, що буде навіть і 85 доларів за барель нафти до кінця року.

Що стосується ціни для населення, то тут вже включився ще фактично навіть, я би так сказав, півтора роки тому політичний фактор, коли ще тоді мала зрости ціна на газ для населення, вона, як ми знаємо, сьогодні становить майже 7 тис. грн. Але, кажу, ще більше, ніж рік тому вже на біржах ЄС, там, де "Нафтогаз" купує газ для населення, ціна вже перевалила фактично за 250 доларів за 1000 кубометрів з доставкою в Україну. І це означало, що ціна мала підвищитися, спочатку це був рівень 8-8,5 тис. грн, зараз цей рівень фактично вже 10 тис. грн. От те, що промисловість має. Отака сама ціна. Тому що ми не можемо, і "Нафтогаз України", не може працювати формально, скажімо так, без заробітку, без отримання прибутку. А по факту ми бачимо сьогодні якраз те, що держава вже на перший погляд дотує населення по ціні на газ, складається таке враження, що має бути ціна 10 тис. грн, а ми платимо 7 тис. грн. Але це таке оманливе враження, тому що треба розуміти, що навіть ця ціна — 7 тис. грн є завищеною для населення. І максимум, який мало би платити населення — 3,5 тис. грн. Знаєте, що називається, третій рік не втомлюємося говорити про це, але, на жаль, політичний фактор і дискусії про це серед політиків, ВРУ… ця тема вмерла фактично. Я так думаю, що її приберегли на цей рік, передвиборчий, тут будемо бачити активне повернення до цієї розмови, вона вже появляється, що ми переплачуємо за газ, населення переплачує.

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Звідкись вже взялися 1,5 млрд доларів прибутку в "Нафтогазу"?

— Узагалі питання прибутку, чесно вам скажу, абсурд насправді. Тому що, говорячи про дотації, треба розуміти, що сьогодні наш уряд, держава субсидіює ціну на газ для населення. Ця субсидія через "Нафтогаз" становить 51 млрд. грн в минулому році. Тобто уряд, грубо кажучи, подарував ці гроші "Нафтогазу". От якби уряд цього не зробив, то не було би прибутку у 39 млрд грн у "Нафтогазу", переведемо — 1,5 млрд доларів. Були б збитки. "Нафтогаз України" далі залишається збитковим. І він збитковим залишається не тому, що там уряд поганий чи хороший, чи населення погане чи хороше. Він залишається збитковим тому, що населення бідне, не має грошей, щоб оплачувати газ по такій ціні шаленій. Більше того, ціна завищена, те, що я пояснював, вона не має бути такою високою. Наскільки я знаю, і уряд, і Мінрегіон, займалися, МінЖКГ колишнє, вони займалися аналізом цієї ситуації, вони виходили на такий показник, що субсидії би становили приблизно десь до максимум 10 млрд грн по нинішніх цінах, якби ціна була 3,5 тис. грн. Це максимум. І це би було би реалістично, це би фізично люди тягнули би цю оплату навіть в нинішніх складних економічних умовах, і такої проблеми не було. Але є, ми знаємо, зобов'язання України перед МВФ: встановити імпортний паритет, підвищити ціну на газ, і відповідно цей механізм запущений.

Стосовно корупції, то вона залишилася, просто вона перейшла на цей рівень фактично субсидій і дотацій. Тому що це віртуальні гроші, якими також можна, я би так сказав, на цьому спекулювати. В тому числі і з боку "Нафтогазу" це відбувається. Тому що, повторюся, насправді ця компанія не є прибутковою. Тобто ці гроші, які вони отримують, вони отримують або за рахунок переплати з боку населення, тобто ті люди, які не отримують субсидії, вони платять шалену ціну фактично. А друга частина населення, яка користується субсидіями, вони фактично живуть за рахунок бюджету, за рахунок уряду, а не за рахунок "Нафтогазу".

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Зараз збираються ще скоротити субсидії для населення. Очікується, що до 20% субсидіантів зможуть відсікти таким чином. Як все це може відобразитися на ситуації на газовому ринку, враховуючи, що в нас борги населення за житлово-комунальні послуги вже перевалили за 40 млрд грн?

— Це закономірний результат. Дійсно, є вимога МВФ про те, щоб скоротити кількість отримувачів субсидій. І дійсно, треба розуміти, що в цьому питанні треба наводити порядок і лад, розуміти, дійсно, хто користується цією субсидією незаконно фактично, маючи можливість, а хто… Це важко зробити. Це фактично, чесно вам скажу, неможливо зробити. Але механізм запущений Яценюком, колишнім прем'єром, отак роздати субсидії всім, так він, на жаль, сьогодні грає такий злий жарт з урядом. Тому скорочення буде відбуватися і далі. Це тільки перший етап, ці 20%. Завдання стоїть таке, щоб все-таки скоротити кількість отримувачів, споживачів вже на наступний опалювальний сезон максимум до 3,5 млн домогосподарств, сімей. Це, в принципі, буде реалістично для бюджету просто, тому що бюджет може потягнути десь приблизно в районі 50-60 млрд грн. А ті закладені 70 млрд грн на наступний рік, і там левова частина — 90% — це газ. І тому ці фактори, на жаль, давлять на уряд і змушують приймати такі рішення, але це, я думаю, що це просто таке вирішення проблеми на вимогу МВФ. Це не вирішення питання субсидій. Тому що субсидії повинні залишитися. Є маса населення бідного, скажімо так, яке не може це оплачувати. Якщо субсидію в них заберуть, то вони просто перестануть платити, і буде зростати заборгованість. Тому, думаю, що, на жаль, ми будемо бачити ріст заборгованості в наступному році, і проблема, яка буде зростати з ціною на газ, тому що треба вирішувати, чи її будуть підвищувати, чи її залишать на цьому рівні. Це вплине на транш МВФ, це вже глобальні питання.

Ранее экономический эксперт Виталий Кузьмин заявил, что украинцы и так платят за газ цену, больше рыночной, а ее повышение сделает народ еще беднее.

А эксперт Виталий Кузьмин отмечает, что МВФ на самом деле не выдвигает требования непосредственно повысить тарифы на газ, однако украинские власти пытаются это представить именно так.