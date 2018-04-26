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    ФРГ: для транзита газа из РФ через Украину нужны инвестиции в ГТС

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (911)

    (обновлено: )33311
    По словам высокопоставленного источника в ведомстве канцлера ФРГ, для проведения переговоров по транзиту газа из РФ через Украину в 2020 году нужны инвесторы, которые инвестировали бы в этот трубопровод.
    Газокомпрессорная станция
    УНИАН

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. ФРГ поддерживает переговоры по транзиту газа из РФ через Украину в 2020 году, однако ГТС Украины нуждается в инвестициях, заявил журналистам в Берлине в четверг высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.

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    "Канцлер после встречи с Порошенко сказала, что мы, как немцы, хотим поддержать переговоры по договору о транзите газа, который будет обсуждаться и который предусматривает новый договор о транзите через Украину в 2019 году, чтобы он также состоялся. Конечно, этого должны хотеть обе стороны. За это мы выступаем, сказала канцлер на пресс-конференции. Безусловно, это связано с тем, что Украина инвестирует в ГТС. Это означает, что нам нужны инвесторы, которые инвестировали бы в этот трубопровод", — сказал источник.

    Он добавил, что "необходимо рассмотреть возможность привлечения иностранных инвесторов", вопрос заключается "в привлекательности такого инвестирования". Германия намерена плотно сотрудничать в этом вопросе с ЕС, сказал собеседник журналистов.

    Ранее сообщалось, что российский "Газпром" готов к переговорам с Украиной по новому контракту на транзит газа, разбирательства в арбитраже по действующему контракту этому не мешают.

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