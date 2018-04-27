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    "Газпром" о переговорах с Киевом по транзиту: времени осталось немного

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    Что касается переговоров по будущему транзиту после окончания 2019 года, то "Газпром" ожидает предложений украинской стороны "и по тарифу на транзит, и по другим материальным условиям осуществления этого транзита", заявили в компании.
    Логотип на павильоне компании Газпром
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    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Времени для согласования условий транзита газа через Украину после 2019 года осталось не так много, "Газпром" надеется на конструктивные переговоры с Киевом, сообщил зампред правления компании Александр Медведев в ходе телефонной конференции.

    "У нас еще время до конца 2019 года есть, но его не так много осталось, будем надеяться на конструктивные переговоры с украинскими коллегами", — сказал Медведев.

    Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Что касается переговоров по будущему транзиту после окончания 2019 года, то мы ожидаем предложений украинской стороны и по тарифу на транзит, и по другим материальным условиям осуществления этого транзита. Получив такие предложения, мы сможем определить и тот объем, который целесообразно будет транзитировать через Украину, и условия, относящиеся не к тарифу", — подчеркнул Медведев.

    Ранее заместитель председателя правления российского "Газпрома" Александр Медведев заявил, что расторжение действующих контрактов с "Нафтогазом" не означает прекращение транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года, "объемы зависят от позиции украинских партнеров".

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    По данным СМИ, 11 апреля российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" приступили к обсуждению условий нового контракта о транзите газа через территорию Украины в Европу. Отмечалось, что речь шла не о пересмотре условий действующего до конца 2019 года контракта, а о новом – с 2020 года. Какие условия транзита обсуждаются, собеседники уточнять не стали, так как переговоры находятся на самой ранней стадии.

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