"Газпром" о переговорах с Киевом по транзиту: времени осталось немного

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Времени для согласования условий транзита газа через Украину после 2019 года осталось не так много, "Газпром" надеется на конструктивные переговоры с Киевом, сообщил зампред правления компании Александр Медведев в ходе телефонной конференции.

"У нас еще время до конца 2019 года есть, но его не так много осталось, будем надеяться на конструктивные переговоры с украинскими коллегами", — сказал Медведев.

"Что касается переговоров по будущему транзиту после окончания 2019 года, то мы ожидаем предложений украинской стороны и по тарифу на транзит, и по другим материальным условиям осуществления этого транзита. Получив такие предложения, мы сможем определить и тот объем, который целесообразно будет транзитировать через Украину, и условия, относящиеся не к тарифу", — подчеркнул Медведев.

Ранее заместитель председателя правления российского "Газпрома" Александр Медведев заявил, что расторжение действующих контрактов с "Нафтогазом" не означает прекращение транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года, "объемы зависят от позиции украинских партнеров".

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По данным СМИ, 11 апреля российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" приступили к обсуждению условий нового контракта о транзите газа через территорию Украины в Европу. Отмечалось, что речь шла не о пересмотре условий действующего до конца 2019 года контракта, а о новом – с 2020 года. Какие условия транзита обсуждаются, собеседники уточнять не стали, так как переговоры находятся на самой ранней стадии.