"Газпром" сообщил о сохранении определенного объема транзита через Украину

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что очевидно, что определенный объем транзита газа через Украину после 2019 года будет законтрактован на взаимоприемлемых условиях.

"Хочу еще раз обратить внимание на то, что мы никогда не говорили о прекращении транзита через Украину. Речь шла о том, что мы не предполагали и не предполагаем продлевать действующий контракт на транзит, который окончится в 2019 году", — сказал Медведев в ходе телефонной конференции.

При этом он отметил, что согласно поручению президента РФ Владимира Путина, "Газпром" начал вести переговоры с украинскими коллегами о судьбе транзита после 2019 года.

"Параметры этого транзита газа: объемы, сроки, условия, направления — они будут определены в ходе переговоров. Поэтому, то, что, надеюсь, определенный объем транзита будет законтрактован на удовлетворительных, взаимоприемлемых условиях, то это очевидно. Поэтому еще есть время для этих переговоров", — добавил Медведев.

В апреле председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Ранее заместитель председателя правления российского "Газпрома" Александр Медведев заявил, что расторжение действующих контрактов с "Нафтогазом" не означает прекращение транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года, "объемы зависят от позиции украинских партнеров".

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По данным СМИ, 11 апреля российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" приступили к обсуждению условий нового контракта о транзите газа через территорию Украины в Европу. Отмечалось, что речь шла не о пересмотре условий действующего до конца 2019 года контракта, а о новом – с 2020 года. Какие условия транзита обсуждаются, собеседники уточнять не стали, так как переговоры находятся на самой ранней стадии.