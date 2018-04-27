Станет ли Германия арбитром в газовом споре РФ и Украины

Иннокентий Адясов, политэксперт – для РИА Новости Украина

Прекращение транзита российского газа по украинской территории "будет иметь геополитические последствия для всего мира", заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Это "и шантаж, и крик души", как отметил аналитик Руслан Осташко.

"Газпром", в свою очередь, заявляет, что в принципе не отказывается от украинского транзита с 2019 года, но хочет максимально снизить прокачку голубого топлива через Украину – возможно, до 8-12 млрд кубометров в год.

Как альтернативные пути поставки российского природного газа в Европу российский газовой монополист рассматривает трубопроводы "Турецкий поток" (его первая очередь мощностью в 15,75 млрд кубометров лишит Украину этих объемов транзита уже в 2018 г.) и "Северный поток-2".

С "Турецким потоком" первоначальные планы пришлось менять: его общая мощность должна была составить 63 млрд куб. метров газа в год. Газопровод должен был состоять из четырех ниток по 15,75 млрд куб. м в год. Стоимость четырех ниток "Газпром" оценивал в 11,4 млрд евро, затраты на строительство первой нитки — 4,3 млрд.

Но Турция, в основном из-за опасений, что Еврокомиссия введет санкции на поставки российского газа через ее территорию, де факто сократила мощность этого проекта почти в четыре раза.

Надо отметить, что если бы проект был осуществлен в первоначальном виде, он стал бы прямым конкурентом ГТС Украины, так как газ с территории Турции будет поставляться в основном в страны Южной и Центральной Европы.

По северному маршруту поставок "Газпром" видит своим основным партнером ФРГ.

Германия от ГТС Украины не зависит

Надо отметить, что сейчас Германия практически не зависит от поставок газа через ГТС Украины.

Газ из России поступает на немецкую территорию по газопроводу "Ямал – Европа" (он проходит по территории Беларуси и Польши) и по "Северному потоку".

В рамках "Северного потока–2" планируется построить две нитки газопровода рядом с уже действующим "Северным потоком" от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность – 55 млрд кубометров газа в год.

"Газпром" не скрывает, что этот проект носит во многом политический характер – избавиться от необходимости транзита российского газа через Украину.

Вложения в проект оцениваются в 9,5 млрд евро. Чтобы вернуть такой объем средств и начать получать прибыль, может потребоваться не одно десятилетие, учитывая, что "Газпрому" придется держать низкие тарифы, о которых, скорее всего, договорились участники проекта.

Третий энергопакет, который приняла Еврокомиссия, подразумевает разделение функций поставщика и добытчика газа. И требует свободного доступа к трубопроводам любого поставщика.

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В связи с этим "Газпром" уже сейчас поставляет по первой очереди "Северного потока" меньше газа, чем мог бы. Российский газ, приходящий в Германию через Балтийское море, затем попадает на суше в трубопроводную систему Opal, по которой распределяется по континенту. Однако половина мощностей Opal не задействуется – в расчете на того самого мифического альтернативного поставщика.

Правда, в моменты пикового потребления газа в Европе Еврокомиссия совершенно спокойно (временно) отменяла свое ограничение. Эта ситуация, вполне вероятно, распространится и на "Северный поток–2".

…но Германия заинтересована в ГТС Украины

На встрече с президентом Украины федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые заявила, что реализация проекта "Северный поток-2" невозможна без определения будущего украинского транзита.

Эти слова вызвали большой энтузиазм в НАК "Нафтогаз", хотя заявление Меркель и не содержало никакой ссылки на конкретные объемы транзита через украинскую ГТС.

Почему Берлин заинтересован в сохранении украинского транзита? Тут есть несколько причин: во-первых, это нежелание немецкой стороны ограничивать маршруты поставок российского газа, чтобы не попадать в зависимость от СП-2.

Во-вторых, есть чисто технические причины: СП–2 не позволяет оперативно реагировать на пиковое потребление газа в Европе (по этому трубопроводу можно поставлять только определенные ежесуточные объемы газа, без возможности его увеличить или уменьшить. А ГТС Украины за счет наличия газовых хранилищ большого объема успешно решает эту задачу).

Нельзя сбрасывать со счетов и давление Вашингтона на Берлин и другие страны ЕС с целью заблокировать "СП-2".

Наконец, есть и исторические причины.

Банки ФРГ кредитовали строительство экспортных газопроводов из СССР ("Союз", "Братство" и, конечно, "Уренгой – Помары – Ужгород" и "Прогресс") в Европу, причем немецкая сторона тогда настояла, чтобы эти газопроводы проходили именно через территорию УССР, а не Беларуси.

Украинский маршрут транзита в целом хорошо зарекомендовал себя за почти 50 лет функционирования, он понятен немецкой стороне, она знает все тонкости ГТС Украины.

Кроме того, ФРГ – кредитор НАК "Нафтогаз". С 2003 г. Deutsche Bank, один из крупнейших кредиторов концерна, профинансировал монополию примерно на 2 млрд долларов.

Немецкая сторона считает ГТС Украины вполне работоспособной. Несмотря на все алармистские заявления, в 2017 году Украина прокачала около 100 млрд кубометров российского газа.

Отдаст ли Украина свою ГТС в аренду Германии?

Предложение создать на базе ГТС Украины газотранспортный консорциум с участием России, Украины и ЕС в лице ФРГ и Италии активно обсуждалось в 2003-2004 гг.

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Россия была согласна поставлять в рамках этого консорциума через территорию Украины до 200 млрд кубометров газа в год (как своего, так и туркменского).

ФРГ и Италия были готовы профинансировать реконструкцию системы.

Но с победой Виктора Ющенко на президентских выборах и началом газовых войн Украины и РФ проект потерял актуальность.

Уже при президенте Януковиче в 2012 г. ВРУ приняла закон о запрете приватизации и аренды ГТС Украины. Это норма действует и сейчас.

Так что с юридической точки зрения передача ГТС Украины в аренду немецким инвесторам невозможна. Но, быть может, данная норма будет изменена.

В принципе, Москва могла бы согласиться продавать экспортный газ на границе России и Украины, поскольку вопросы контроля оплаты легли бы уже на немецкую сторону (пусть даже цена при этом была бы несколько ниже, чем при продаже российского газа на границе с ЕС).

К сожалению, газовый спор между Москвой и Киевом крайне политизирован. Хотя есть и расхождения чисто экономического характера.

Посредничество ФРГ и ЕС в целом может снять многие противоречия. В конце концов, именно Европа заинтересована в стабильном снабжении природным газом, Россия – в увеличении поставок голубого топлива, а Украина – в максимальной загрузке своей ГТС.

То, что интересы сторон в стратегическом плане совпадают, дает некоторую надежду.