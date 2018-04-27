Почему сравнение показателей "Нафтогаза" и "Газпрома" - манипуляция и ложь

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РИА Новости Украина

Официальная позиция "Нафтогаза Украины": прибыль получена за счет поступления платы за транзит газа со стороны российского "Газпрома" и за счет "эффекта отображения решений Стокгольмского арбитража", пишет член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Финансовых средств по решениям Стокгольмского арбитража компания "Нафтогаз" не получала в 2017 году, поскольку решение по транзитному договору было принято в 2018 году. Поэтому заявления "Нафтогаза" в очередной раз является обманом и попыткой продемонстрировать наличие результата от решения суда.

Относительно средств за транзит газа, то это остается основным уровнем доходов "живых" денег для "Нафтогаза" — 73 млрд. грн. Однако, в "Нафтогазе" не испытывают морального дискомфорта от того, что получают основную прибыль за счет "агрессора" — как называет своего партнера Россию председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Следующим сектором дохода является продажа газа населению — 55 млрд. грн. И потребители, которые платят за газ "Нафтогаза" и не получают субсидии, фактически переплачивают за газ вдвое — 7000 грн вместо максимум 3500 грн за 1000 куб. м.

"Нафтогаз" как пылесос высасывает "живые" деньги за газ у более чем 8 млн. домохозяйств. Остальные 7 млн. домохозяйств пользуется субсидиями. Но и здесь "Нафтогаз" в выигрыше, поскольку бюджет компенсирует компании средства, которые не платят потребители. В 2017 году субсидии, которые государство заплатило за население составляли 51 млрд. грн.

В то же время, "Нафтогаз" попытался продемонстрировать свою эффективность по сравнению с российским "Газпромом". По имеющейся информации именно "Нафтогаз" распространил информацию о том, что прибыль "Нафтогаза" и "Газпрома" в 2017 году оказался одинаковым. "Нафтогаз" получил прибыль 39 млрд. грн. (1,5 млрд. долл.), "Газпром" получил прибыль в 100 млрд. руб. (1,6 долл.). Но и здесь победа "Нафтогаза" оказалась обманом и манипуляцией, которые призваны оправдать необоснованные миллионные зарплаты руководства "Нафтогаза", фактические неудачи в Стокгольмском арбитраже, неспособность увеличивать добычу газа, отсутствие реального противостояния "Нафтогаза" строительству "Северного потока-2" и "Турецкому потоку".

Безусловно, это замечательно, что "Нафтогаз" пытается равняться на компании-лидеры мировой нефтегазовой отрасли. Но в данном случае ситуацию можно описать выражением "свинячим писком і в пшеничне тісто" (более понятным для руководства "Нафтогаза" является русское выражение — "со свинным рылом в калашный ряд").

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Сравнение показателей "Нафтогаза" и "Газпрома" как и любых других энергетических компаний — это абсолютная манипуляция и ложь. Тем более, когда сравнивают слона и моську газового рынка — "Газпром" и "Нафтогаз". Во-первых, прибыль "Газпрома" в 100 млрд. руб — это данные отчетности по российским стандартам. Но согласно международной отчетности "Газпрома", то по предварительным оценкам, российская компания получит примерно 800 млрд. руб. (12 млрд. долл.) В 2016 году прибыль "Газпрома" составила 951 млрд. руб. (14 млрд. долл.). Конечно, с такими цифрами "Нафтогаз" не может конкурировать. А потому остается риторическим вопрос для чего в "Нафтогазе" так "подставили" наше государство и выставили ее посмешищем в глазах мировой энергетической сообщества?

Также "Нафтогаз" не может конкурировать с "Газпромом" в вопросе капитализации. Если капитализация "Газпрома" составляет более 50 млрд. долл, то у "Нафтогаза" ее фактически нет. А даже если бы и была, то по предварительным оценкам не превышает 4-5 миллиардов долларов.

Возникает вопрос почему "Нафтогаз" не сравнивает себя с немецкой EON или французской Engie? В 2016 году "Нафтогаз" получил прибыль в 1 млрд. долл. Тогда как немецкий EON показал убыток в 4 млрд. евро, а французская Engie — убытки в 0,4 млрд. евро.

Конечно, "Нафтогаз" не ведет практической никакой производственной деятельности кроме транзита и продажи газа. И все деньги компания зарабатывает или за счет "Газпрома", или обдирая последнюю шкуру с рядового украинца.

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Также можно сравнить добычу газа. "Нафтогаз" добывает 15 млрд. куб. м., а "Газпром" — 475 млрд. куб. м.

В 2017 году "Нафтогаз" фактически не построил ни одного километра газопроводов. "Газпром" построил более 600 км "Турецкого потока", более 1000 км газопровода "Сила Сибири" в Китай, 1400 км газопроводов для внутренних потребителей.

Похоже, в "Нафтогазе" просто не знают, что каждая компания имеет свои затраты, капитальные вложения, инвестиции. Кстати, у "Нафтогаза" в 2017 г. капитальные инвестиции составляют 80 млн. долл. в год, у "Газпрома" — 15 млрд. долл.

В конце концов, даже прибыль "Нафтогаза" в 1,5 млрд. долл. — это полностью заслуга бюджета Украины, который оплачивает субсидии на газ для населения в размере 51 млрд. грн. (2 млрд. долл.). Без этих денег "Нафтогаз" показывал бы убытки в 2017 г. — на уровне 20-25 млрд. грн. Практически все понимают, что "Нафтогаз" как был дотационным и висел ярмом на шее всех украинцев (бюджета), так и остается по сей день. А такими "дешевыми понтами" как сравнение с прибылью "Газпрома" "Нафтогаз" еще глубже падает в глазах как своих партнеров в ЕС, так и других участников мирового газового рынка.