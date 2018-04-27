Рост тарифов на газ. Ждем новый виток инфляции — эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В МВФ настаивают на повышении тарифов на газ для обеспеченных украинцев. Там считают, что в газе "нет ничего особенного", что бы позволило оплачивать его потребление на каких-то других условиях. В то же время МВФ поддерживает защиту малообеспеченных с помощью субсидий. Поскольку таким образом повышение цен на газ на них никак не повлияет. И каждый раз, когда Украина корректирует цены на газ для бытовых потребителей, корректируется и финансирования программы господдержки тех, кто получает субсидию.

Пойдут ли власти на выполнение требование МВФ ради продолжения сотрудничества, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономический эксперт Виталий Кузьмин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Кого з економічної і фінансової точки зору можна вважати забезпеченою особою?

— В Україні це таке поняття дуже специфічне насправді. Тому що, наприклад, якщо за кордоном середня заробітна плата має бути в середньому десь біля 3 тис євро, то в Україні середня зарплата по Україні вважається десь 7-8 тис гривень. А кого можна вважати забезпеченим? Ми якось на цю тему говорили, це якщо ваша зарплата буде приблизно десь 1,5 тис доларів, от ви будете забезпеченою людиною в Україні.

В інших країнах теж є такий соціально-економічний розподіл?

— Так, звичайно, є. У нас, наприклад, є такий мінімальний прожитковий мінімум, і мінімальний прожитковий мінімум є у всіх країнах. Якщо в Україні він, наприклад, складає 1 700 гривень, то в країнах Європи він — набагато більший.

Навантаження на економіку зросте через виплати субсидій у зв'язку з підняттям цін на газ для населення?

— Так, воно зросте. Але тут є певна маніпуляція. От Ви згадали, що МВФ вимагає підняття цін для населення. МВФ насправді такого не вимагає. МВФ вимагає, щоб "Нафтогаз" був беззбитковою організацією. Тобто щоб він працював собі не в збиток. А ми знаємо, що за минулий рік, наприклад, "Нафтогаз" спочатку декларував, що отримав 25 млрд гривень прибутку, а після виграшу Стокгольмського арбітражу він вже відкоригував свій прибуток і показав прибуток 38 мільярдів за минулий рік. Відповідно, в нас "Нафтогаз" на сьогодні є беззбитковим. І немає вимоги МВФ щодо підвищення тарифів саме для населення. МВФ не має таких навіть повноважень, щоб таке вимагати. Він вимагає, щоб в нас був збалансований бюджет, щоб був беззбитковий "Нафтогаз", щоб ми виконували певні вимоги щодо антикорупційного законодавства. Але він напряму не може вимагати підняття тарифів для населення.

Хто маніпулює такими заявами?

— Я вважаю, що це йде маніпуляція всередині країни. Послухайте, що сказав у останньому своєму інтерв'ю наш голова Верховної Ради. Він сказав, що для того, щоб отримати останній транш у розмірі 1,9 мільярда, Україна має виконати головне — прийняти закон про Антикорупційний суд. А інше — те, що вони вимагають підняття тарифів, ми спробуємо домовитися, щоб цього не робити. Тобто вони свідомо розуміють, що такої вимоги немає. І йде маніпуляція людьми. І я вважаю, що вони роблять це спеціально, тому що розуміють, що скоро — вибори. І вони це потім спробують подати, як досягнення нинішньої влади.

Буде збільшення ціни на газ?

— Економічного обґрунтованого резону в цьому немає. Але вони можуть його підвищити, можливо, на 5-10%. Але давайте я Вам поясню. От в минулому році "Нафтогаз" закупляв газ за кордоном приблизно в діапазоні цін від 220 до 270 доларів. А власний український газ коштує в рамках 100 доларів. І середньозважена ціна на газ, який споживають українці, десь приблизно 200 доларів. Відповідно, вже на сьогодні українці платять ціну, яка вище за ринкову. Тобто економічного обґрунтування для підвищення ціни нема взагалі.

На даний момент субсидії на оплату ЖКП отримує 65% населення. Що це означає?

— Це катастрофа для країни, насправді. Тому що величезна кількість населення отримує дотації. У нас нема середнього класу. А якщо в країні немає середнього класу, то в країні дуже важко розвивається економіка, що ми і можемо спостерігати на сьогодні, і відбувається колосальний відтік кадрів за кордон. В ту саму Польщу. В Польщі вже працює біля двох мільйонів українців. І вони не збираються повертатися.

Враховуючи кількість субсидіантів і можливе підвищення ціни на газ, який це матиме економічний ефект?

— Я думаю, що ми отримаємо ту саму ситуацію. У нас населення буде неспроможне платити за ціну цього газу, відповідно, збільшаться субсидії, відповідно, ми можемо тим самим спровокувати ще один виток інфляції в країні і підвищення цін.

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Мінфін каже, що в 2019 році в планах отримання траншу немає. То чи потрібні гроші?

— Розумієте, ми маємо в цьому році отримати ще 1,9 мільярда. А в планах на 2019 рік його нема по простій причині: тому що у нас закінчується попередній договір з МВФ. А новий договір МВФ буде заключати лише з новою владою. Відповідно, коли відбудуться вибори восени 2019 року, коли ми сформуємо новий уряд, тільки тоді буде почато процес переговорів про нові умови співпраці з МВФ. Але в цьому році у нас ще є шанс отримати 1,9 мільярда. Тому що це є певним маркером. Якщо ми отримаємо 1,9 мільярди від МВФ, то інвестори також будуть дивитися, що з цією країною можна працювати, також від цього траншу залежить ще кредит від ЄС, там ще мільярд від ЄС, також від Міжнародного банку є 800 тисяч євро. Тобто це все пов'язано і всі дивляться на те, чи буде продовжено і виконані умови МВФ.

Ви погоджуєтесь з думкою, що підвищення ціни на енергоносії це зменшення прошарку середнього класу, який буде зубожіти?

— Не зовсім. Я просто вважаю, що в Україні взагалі малесенький прошарок того середнього класу. У нас він менше навіть 5%, я вважаю. У нас більша частина населення знаходиться нижче цієї межі. Розумієте, на середній клас підняття ціни на газ так сильно не вплине. На дійсно середній клас. На нижчий це вплине, але не на середній.

Стосовно планів монетизації субсидій, що Ви думаєте з цього приводу?

— Вона має бути цільовою, але я взагалі проти самих субсидій, Ви розумієте? Якщо ви субсидуєте своє населення, то ви показуєте, що ваша країна є реально бідною. Ваше населення не заробляє на себе. Це все дуже погані маркери. І інвестори коли оцінюють інвестиційну привабливість країни, вони оцінюють платоспроможність населення. А коли у нас 60% користується субсидіями, це який інвестор буде заходити на ринок України, якщо він розуміє, що те, що він може тут виробляти, ніхто ніколи не купить. Це все — дуже погані показники.

Напомним, недавно МВФ пересмотрел основные принципы борьбы с коррупцией, что президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак связывает именно с Украиной, где не хотят бороться с коррупцией, а созданные антикоррупционные органы — не работают. В эфире "ГС" он подчеркнул, что коррупция разрушает экономику страны сильнее, чем нехватка финансирования.