Соцсети: Гройсман, поддай газку... согласно Конституции

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Стабильность цен жителям Украины может только сниться…. Особенно если это цены на газ. В правительстве страны сейчас как раз обсуждают очередное повышение тарифов на газ. Об этом рассказал сам премьер Владимир Гройсман. Глава Кабмина напомнил: Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на том, что в Украине должен быть один тариф на газ и для промышленности, и для населения.

Помнит премьер и о собственном обещании, что цена в этом отопительном сезоне меняться не будет: "и я свое слово сдержал. Сейчас мы пока в диалоге относительно дальнейших решений". "Эти все разговоры, что газ в Украине стоит 2,3 тыс. – это все глупость. Как может стоить газ 3 тыс. грн, если его цена на европейских хабах сейчас в среднем 250 долларов? Людей просто обманывают", – добавил премьер, чем вызвал немалую шумиху в отечественном сегменте соцсетей.