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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: Гройсман, поддай газку... согласно Конституции

    (обновлено: )649160
    Кабмин обсуждает новую цену на газ для украинцев, заявил премьер Владимир Гройсман, заставив многих соотечественников изрядно пошуметь по этому поводу в соцсетях. Что стоит за планами правительства и насколько опять подорожает голубое топливо?
    Владимир Гройсман, 11 мая 2017
    twitter.com/d_stoliarchuk

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Стабильность цен жителям Украины может только сниться…. Особенно если это цены на газ. В правительстве страны сейчас как раз обсуждают очередное повышение тарифов на газ. Об этом рассказал сам премьер Владимир Гройсман. Глава Кабмина напомнил: Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на том, что в Украине должен быть один тариф на газ и для промышленности, и для населения.

    Помнит премьер и о собственном обещании, что цена в этом отопительном сезоне меняться не будет: "и я свое слово сдержал. Сейчас мы пока в диалоге относительно дальнейших решений". "Эти все разговоры, что газ в Украине стоит 2,3 тыс. – это все глупость. Как может стоить газ 3 тыс. грн, если его цена на европейских хабах сейчас в среднем 250 долларов? Людей просто обманывают", – добавил премьер, чем вызвал немалую шумиху в отечественном сегменте соцсетей.

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