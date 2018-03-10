В течение месяца украинцы могут столкнуться с тем, что правительство в очередной раз поменяет цену на газ, что приведет к подорожанию отопления и горячей воды, считает аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда.
Угроза веерных отключений из-за возможного дефицита угля для производства электроэнергии – следствие не блокады, а непрофессионализма правительства Украины, считает аналитик организации "Публичный аудит" Тарас Галайда.
Вопрос с поставками угля возникал не только в этом году, это длится на протяжении последних трех лет и прошлом году были перебои с поставками антрацита и в этом, причины разные, заявил Тарас Галайда, аналитик общественной организации "Публичный аудит".
Стоимость жилищно-коммунальных тарифов должна быть отражена в себестоимости рабочей силы, которая отражена в социальных стандартах Украины, и у Кабмина нет права повышать в несколько раз тарифы без индексации цены труда, считает эксперт Тарас Галайда.
Аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что повышение тарифов приведет к тому, что большинство населения уведет деньги в тень - и никто не будет показывать свои официальные доходы.
Аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда отметил, что государство перечисляет субсидии поставщикам жилищно-коммунальных услуг не по фактическому объему потребления, а по нормативному.
Правительство продлит программу энергоэффективности на 2016 год. Почему выделяемых на так называемые "теплые" кредиты средств будет недостаточно для реализации данного проекта, пояснил аналитик организации "Публичный аудит" Тарас Галайда.
Аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда отметил, что субсидии - враг энергоэффективности, ведь человеку все равно, сколько он потребляет, поскольку за него платит государство, а так называемые "теплые" кредиты тоже не являются панацеей.
Монополисты цинично манипулируют тарифами ЖКХ, обрекая украинцев на нищенское существование. По мнению экспертов, рост тарифов в Украине не имеет экономического обоснования и вызван исключительно жадностью правительства и поставщиков услуг.
Эксперт Тарас Галайда заявил, что в то время, как многие граждане не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, государство в части субсидирования все делает для того чтобы монополист получал как можно больше денег.
НКРЭ планирует повысить тариф на тепло для киевлян. Эксперт общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко обсудили, насколько обосновано такое решение.
По словам аналитика общественной организации "Публичный аудит" Тараса Галайды, население получает горячую воду с температурой где-то 40 градусов, хотя она должна быть не менее 50. И за это, население должно получить скидку.
Международные аудиторские компании не способны обнаружить коррупцию в сфере формирования коммунальных тарифов, поэтому они удобны для власти и монополистов в энергетическом секторе, считает эксперт-аналитик Тарас Галайда.
В Министерстве регионального развития сообщили, что украинцы стали нерегулярно оплачивать коммунальные счета. Эксперты уверены, что виной тому политика правительства, которое своими действиями загоняет в нищету остатки среднего класса.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".