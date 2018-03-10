наверх
10.03.201810:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Тарас Галайда

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Галайда: закон о коммерческом учете коммуслуг несправедлив для 50% населения
    Закон о коммерческом учете ЖКУ несправедлив для половины населения - эксперт 
    07:08 07.09.2017
    279
    Аналитик ОО "Публичный аудит" Тарас Галайда в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина отметил, что закон о коммерческом учете коммунальных услуг несправедлив для 50% населения.
    Тарас Галайда о тарифах. Видео
    Галайда: тарифы на тепло и газ вырастут на 40% к октябрю 2017 года 
    06:29 03.03.2017
    2107Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В течение месяца украинцы могут столкнуться с тем, что правительство в очередной раз поменяет цену на газ, что приведет к подорожанию отопления и горячей воды, считает аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда.
    Тарас Галайда
    "Виновата не блокада". Эксперт об истинных причинах дефицита угля
    08:27 15.02.2017
    4139Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Угроза веерных отключений из-за возможного дефицита угля для производства электроэнергии – следствие не блокады, а непрофессионализма правительства Украины, считает аналитик организации "Публичный аудит" Тарас Галайда.
    Галайда: причина ЧП в энергетике – халатность правительства
    Галайда: причина ЧП в энергетике – халатность правительства 
    20:40 14.02.2017
    308Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Вопрос с поставками угля возникал не только в этом году, это длится на протяжении последних трех лет и прошлом году были перебои с поставками антрацита и в этом, причины разные, заявил Тарас Галайда, аналитик общественной организации "Публичный аудит".
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Неподъемные тарифы. Соцстандарты нужно увеличить на 300% - эксперт
    19:04 25.10.2016
    2527Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Стоимость жилищно-коммунальных тарифов должна быть отражена в себестоимости рабочей силы, которая отражена в социальных стандартах Украины, и у Кабмина нет права повышать в несколько раз тарифы без индексации цены труда, считает эксперт Тарас Галайда.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Эксперт: по статистике каждый второй льготник, оформивший субсидию, фиктивный
    17:06 02.05.2016
    3333Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что повышение тарифов приведет к тому, что большинство населения уведет деньги в тень - и никто не будет показывать свои официальные доходы.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Из-за субсидий переплаты предприятиям ЖКХ достигли 15 млрд грн - эксперт
    16:06 29.04.2016
    1434Тарифные протесты.
    Аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда отметил, что государство перечисляет субсидии поставщикам жилищно-коммунальных услуг не по фактическому объему потребления, а по нормативному.
    Дым из труб ТЭЦ поднимается над жилым домом в Киеве
    ОСМД: Украинцев железной рукой гонят в феодализм
    18:58 19.04.2016
    2608
    Нет в мире такой модели, в которой у 100% жилищного фонда были бы такие сознательные совладельцы, которые смело, дружно и весело осуществляли бы управление своими "микроколхозами", отмечают эксперты.
    Система отопления. Архивное фото
    В теплосетях потери тепла составляют 20% - Галайда
    14:32 15.04.2016
    84Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    По словам эксперта Тараса Галайды, в тепловых сетях происходят большие потери тепла из-за того, что их не ремонтируют и не модернизируют. При этом за потери платит потребитель.
    График. Архивное фото
    Эксперт сказал, когда Украина станет энергоэффективной
    16:29 21.02.2016
    804
    По словам Тараса Галайды, для того, чтобы Украина стала энергоэффективной, как Европа, то, по оценкам экспертов, необходимы затраты около 250 миллиардов гривен.
    Кабинет министров Украины
    Планы Кабмина на энергоэффективность реализуются лет через сто – эксперт
    15:42 21.02.2016
    877
    Правительство продлит программу энергоэффективности на 2016 год. Почему выделяемых на так называемые "теплые" кредиты средств будет недостаточно для реализации данного проекта, пояснил аналитик организации "Публичный аудит" Тарас Галайда.
    Счетчик электроэнергии
    Галайда: субсидии и "теплые" кредиты - враги энергоэффективности
    18:07 19.02.2016
    503Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда отметил, что субсидии - враг энергоэффективности, ведь человеку все равно, сколько он потребляет, поскольку за него платит государство, а так называемые "теплые" кредиты тоже не являются панацеей.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Тарифы ЖКХ. Украинцы отдают последнее, монополисты гребут миллиарды
    17:23 06.02.2016
    4780Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Монополисты цинично манипулируют тарифами ЖКХ, обрекая украинцев на нищенское существование. По мнению экспертов, рост тарифов в Украине не имеет экономического обоснования и вызван исключительно жадностью правительства и поставщиков услуг.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Тарифы ЖКХ: людей обманывают, монополисты наживаются на субсидиях – эксперт
    13:26 05.02.2016
    3406Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Эксперт Тарас Галайда заявил, что в то время, как многие граждане не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, государство в части субсидирования все делает для того чтобы монополист получал как можно больше денег.
    Оплата тарифов
    Рост тарифов и непрофессионалы НКРЭ
    09:11 27.01.2016
    587Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    НКРЭ планирует повысить тариф на тепло для киевлян. Эксперт общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко обсудили, насколько обосновано такое решение.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    Тарифы ЖКХ это грабеж населения средь бела дня ― эксперт
    11:13 24.09.2015
    1968Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда заявил, что только за горячую воду, температура которой на самом деле занижена, граждане ежегодно переплачивают 2-3 миллиарда гривен.
    Система отопления. Архивное фото
    Эксперт: население без счетчиков на отопление уже переплатило поставщикам
    20:30 23.09.2015
    421Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    По словам аналитика общественной организации "Публичный аудит" Тараса Галайды, население получает горячую воду с температурой где-то 40 градусов, хотя она должна быть не менее 50. И за это, население должно получить скидку.
    Счета для оплаты коммунальных услуг и Корвалол
    Аудит тарифов ЖКХ. Олигархи продолжат зарабатывать миллиарды на людях – эксперт
    11:18 03.09.2015
    782Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Международные аудиторские компании не способны обнаружить коррупцию в сфере формирования коммунальных тарифов, поэтому они удобны для власти и монополистов в энергетическом секторе, считает эксперт-аналитик Тарас Галайда.
    Денежные купюры и монета гривны Украины
    Из среднего класса в нищие по воле Кабмина
    13:16 23.08.2015
    2374Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    В Министерстве регионального развития сообщили, что украинцы стали нерегулярно оплачивать коммунальные счета. Эксперты уверены, что виной тому политика правительства, которое своими действиями загоняет в нищету остатки среднего класса.
    Гривна на фоне газовой конфорки. Архивное фото
    Киевские тарифы ЖКХ завышены минимум вдвое – эксперт
    20:17 01.04.2015
    899Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Грамотному тарифному ценообразованию ЖКХ в Украине мешают несовершенное законодательство, непрозрачные сферы работы монополистов сферы, а также практически тотальная коррупция.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны