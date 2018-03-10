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    аудит

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Отделение ПриватБанка на Подоле в Киеве
    В Нацбанке сообщили, сколько украли в "ПриватБанке" бывшие владельцы
    13:48 16.01.2018
    2235Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    По информации пресс-служба НБУ, кредитные средства "ПриватБанка" были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.
    Редактор портала Финансовый клуб Руслан Черный
    Зачем НБУ ужесточает требования к аудиторам. Мнение
    19:22 18.08.2017
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    Потерянные средства вкладчиков в украинские банки, вероятно, возвращены не будут, поэтому в будущем большая ответственность будет лежать на аудиторских компаниях, считает эксперт Руслан Черный.
    Министерство финансов Украины
    Счетная палата обнаружила нарушения в хранилище драгоценных металлов и камней
    19:16 11.04.2017
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    По итогам аудита Счетная палата рекомендовала Кабинету министров обязать Министерство финансов совместно с правоохранительными органами разработать единый порядок учета ценностей.
    Владимир Гройсман
    Кабмин начал отбор кандидатов на должность аудитора для НАБУ - Гройсман
    19:23 18.03.2017
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    Как заявил Гройсман, отбор кандидатуры представителя Кабмина в состав комиссии, которая будет контролировать эффективность деятельности НАБУ, должен быть максимально прозрачным.
    Счета для оплаты коммунальных услуг и Корвалол
    Аудит тарифов ЖКХ. Олигархи продолжат зарабатывать миллиарды на людях – эксперт
    11:18 03.09.2015
    782Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Международные аудиторские компании не способны обнаружить коррупцию в сфере формирования коммунальных тарифов, поэтому они удобны для власти и монополистов в энергетическом секторе, считает эксперт-аналитик Тарас Галайда.
    Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, почетный председатель Всеукраинской общественной организации Союз владельцев жилья Алексей Кучеренко
    Никакого аудита тарифов ЖКХ быть не может - экс-министр
    16:52 13.06.2015
    674Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    По словам экс-министра, международные компании не будут проводить аудит тарифов, они могут предоставить консультации, экспертные заключения. "Нужно было проводить аудит "Нафтогаза", аудит компаний до повышения, а не после", — считает Кучеренко.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Международный аудит тарифов на газ — фиговый листок Яценюка
    15:17 13.06.2015
    4015Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Заявляя о намерении проверить обоснованность многократно выросших тарифов на газ для населения, премьер Яценюк пытается пустить украинцам пыль в глаза и беззастенчиво прикрыть собственную несостоятельность и непрофессионализм.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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