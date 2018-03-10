По информации пресс-служба НБУ, кредитные средства "ПриватБанка" были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.
Международные аудиторские компании не способны обнаружить коррупцию в сфере формирования коммунальных тарифов, поэтому они удобны для власти и монополистов в энергетическом секторе, считает эксперт-аналитик Тарас Галайда.
По словам экс-министра, международные компании не будут проводить аудит тарифов, они могут предоставить консультации, экспертные заключения. "Нужно было проводить аудит "Нафтогаза", аудит компаний до повышения, а не после", — считает Кучеренко.
Заявляя о намерении проверить обоснованность многократно выросших тарифов на газ для населения, премьер Яценюк пытается пустить украинцам пыль в глаза и беззастенчиво прикрыть собственную несостоятельность и непрофессионализм.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".