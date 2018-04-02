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    "ПриватБанк" подал иск на $3 млрд к компании PwC

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    Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского (369)

    (обновлено: )52002
    По информации пресс-службы "ПриватБанка", в суд Никосии (Кипр) подан официальный судебный иск в отношении PricewaterhouseCoopers (Кипр) и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (Украина).
    Отделение ПриватБанка в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Государственный "ПриватБанк" подал иск к международной консалтинговой компании PwC на 3 миллиарда долларов из-за нарушений в ходе проведения аудита, сообщила в понедельник пресс-служба банка.

    Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило
    УНИАН
    Жалило: национализация "ПриватБанка" имеет последствия

    Нацбанк Украины в июле 2017 года отозвал право PwC на проведение аудита украинских банков из-за неудовлетворительной аудиторской проверки "ПриватБанка". По данным регулятора, после сравнения аудита баланса активов Приватбанка от компании EY и от PwC Нацбанк обнаружил разницу более чем в 160 миллиардов гривен (около 6 миллиардов долларов по текущему обменному курсу).

    "В суд Никосии (Кипр) подан официальный судебный иск в отношении PricewaterhouseCoopers (Кипр) и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (Украина). Сумма искового заявления составляет 3 миллиарда долларов США в качестве возмещения убытков, которые, как считает Приватбанк, были понесены им в результате серьезных и значительных нарушений со стороны PwC…прежде всего, при проверке финансовой отчетности ПриватБанка", — говорится в сообщении.

    Правительство Украины в декабре прошлого года национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. В рамках финансового оздоровления государство уже докапитализировало Приватбанк более чем на 150 миллиардов гривен (5,8 миллиардов долларов).

    Ранее сообщалось, что в Украине заработала новая схема массового похищения (фишинга) личных данных. Конфиденциальную информацию мошенники собирают у людей под предлогом подачи коллективного иска к "ПриватБанку".

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