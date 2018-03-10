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    Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, почетный председатель Всеукраинской общественной организации Союз владельцев жилья Алексей Кучеренко
    Никакого аудита тарифов ЖКХ быть не может - экс-министр
    16:52 13.06.2015
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    19:15 09.03.2018
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