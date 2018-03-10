Число городов, которые станут участниками проекта по модернизации систем теплоснабжения на первом этапе, составляет восемь: Винница, Днепропетровск, Каменец-Подольский, Николаев, Херсон, Харьков, Чернигов и Тернополь.
По словам экс-министра, международные компании не будут проводить аудит тарифов, они могут предоставить консультации, экспертные заключения. "Нужно было проводить аудит "Нафтогаза", аудит компаний до повышения, а не после", — считает Кучеренко.
В Верховной Раде разрабатывают проект моратория на строительство объектов на отдельных земельных участках в Киеве. Эксперты считают, что в законопроекте большое количество пробелов и его главная цель — успокоить жителей города.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".