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    Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Директор НТЦ Психея Геннадий Рябцев
    Дела НКРЭКУ. Порошенко закон не писан — эксперт
    13:32 14.12.2017
    273
    Замдиректора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев спрогнозировал, что Нацкомиссия по регулированию энергетики может остаться без постоянных членов до следующих выборов.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко "подмял" энергетику страны. Что ждать по тарифам?
    12:55 14.12.2017
    959Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Президент Украины получил право временно назначать членов НКРЭКУ своим прямым указом, поэтому вся ответственность за творящееся в энергетике — на нем. Об этом заявил Андрей Герус.
    Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк
    Прощай, Вовка! Соцсети об отставке главы НКРЭКУ Вовка
    18:30 13.04.2017
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    Президент Украины Петр Порошенко утвердил отставку всего состава НКРЭКУ во главе с руководителем Дмитрием Вовком. Столь сенсационное заявление заинтересовало многих украинцев. Что же такого натворил глава комиссии и что пишут об этом в соцсетях?
    Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк
    Спецкор: Порошенко уволил главу НКРЭКУ, но он может остаться до 2018 года
    18:20 12.04.2017
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    Спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщил, что глава НКРЭКУ, отчитываясь в Раде, никак не мог решиться начать говорить об абонплате на газ, и ему даже выделили дополнительное время.
    Алексей Рябчин
    НКРЭКУ имитирует независимость — депутат Рябчин
    19:17 04.04.2017
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    Народные депутаты Алексей Рябчин и Игорь Алексеев в эфире "ГС" разъяснили, зачем вызывают "на ковер" в Верховную Раду руководителей НКРЭКУ, АМКУ, ФГУ и НАПК.
    Здание НКРЭКУ
    НКРЭКУ попросит Кабмин не допустить роста тарифа на газ
    19:58 03.04.2017
    268Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В НКРЭКУ отметили, что Нацкомиссия обратится в Кабмин с предложением не повышать общий счет (конечную цену) для населения.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Гройсман потребует пересмотреть введение абонплаты за газ
    17:32 01.04.2017
    1277Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Как отметил Гройсман, несмотря на то, что Национальная комиссия по энергетике не подчиняется правительству и премьер-министру, он в понедельник направит официальное обращение с требованием пересмотреть решение о введении абонплаты за газ для населения.
    Электричество
    НКРЭКУ повысила тарифы на электроэнергию для бизнеса
    12:35 23.01.2017
    1095
    Для крупных промпотребителей розничные тарифы увеличатся по сравнению с январскими тарифами на 0,6%, для потребителей 2-го класса тарифы увеличатся на 1,93%.
    Уголь
    НКРЭКУ: ДНР и ЛНР прекратили поставки антрацита
    19:39 14.06.2016
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    В НКРЭКУ сообщили, что с начала июня антрацит из самопровозглашенных ЛНР и ДНР не поставляют на подконтрольную Киеву территорию. Общая потребность украинских ТЭС в таком угле составляет 1 миллион тонн в месяц.
    Молоточек судьи
    Народ не умеет экономить, зато может отстаивать свои права в суде — адвокат
    19:58 17.10.2015
    528Газ из России: "зимний пакет".
    Суд отменил решение правительства о снижении норм потребления газа для домохозяйств без счетчиков. По мнению адвокатов, граждане пока не научились экономить, зато научились отстаивать свои права.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Международный аудит тарифов на газ — фиговый листок Яценюка
    15:17 13.06.2015
    4015Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Заявляя о намерении проверить обоснованность многократно выросших тарифов на газ для населения, премьер Яценюк пытается пустить украинцам пыль в глаза и беззастенчиво прикрыть собственную несостоятельность и непрофессионализм.
    Газовая конфорка
    НКРЭКУ ведет переговоры об аудите тарифов на газ международными компаниями
    16:51 27.05.2015
    131Украина в тисках энергозависимости
    Глава НКРЭ Дмитрий Вовк уточнил, что с международными аудиторами была проведена встреча, в ходе которой обсуждались необходимые мероприятия, периметр и количество процедур.
    Газовая конфорка
    НКРЭКУ уравняла цену на газ для населения и предприятий
    13:32 31.03.2015
    1637Ситуация в экономике Украины
    Согласно данным, предельная цена газа для промышленности будет почти такой же, как и для населения — 7200 грн за 1 тыс. куб. м вместо 8900 грн.
    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    Рост тарифов на воду в Украине в оценках экспертов
    13:20 19.03.2015
    4229Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    С 1 апреля в Украине вырастут тарифы не только на газ, свет и теплоснабжение, а еще и на горячую и холодную воду. Тарифы на централизованное снабжение горячей водой для населения вырастут на 55-57%. Тарифы на холодную воду вырастут приблизительно на 25%.
    Кран с горячей водой
    НКРЭКУ отложила повышение тарифов на воду
    12:08 19.03.2015
    999Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Член комиссии Андрей Герус заявил в четверг о необходимости повышать тарифы на водоснабжение. При этом он отметил, что последний раз они изменялись летом 2014 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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