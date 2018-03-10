Президент Украины Петр Порошенко утвердил отставку всего состава НКРЭКУ во главе с руководителем Дмитрием Вовком. Столь сенсационное заявление заинтересовало многих украинцев. Что же такого натворил глава комиссии и что пишут об этом в соцсетях?
Как отметил Гройсман, несмотря на то, что Национальная комиссия по энергетике не подчиняется правительству и премьер-министру, он в понедельник направит официальное обращение с требованием пересмотреть решение о введении абонплаты за газ для населения.
В НКРЭКУ сообщили, что с начала июня антрацит из самопровозглашенных ЛНР и ДНР не поставляют на подконтрольную Киеву территорию. Общая потребность украинских ТЭС в таком угле составляет 1 миллион тонн в месяц.
Заявляя о намерении проверить обоснованность многократно выросших тарифов на газ для населения, премьер Яценюк пытается пустить украинцам пыль в глаза и беззастенчиво прикрыть собственную несостоятельность и непрофессионализм.
С 1 апреля в Украине вырастут тарифы не только на газ, свет и теплоснабжение, а еще и на горячую и холодную воду. Тарифы на централизованное снабжение горячей водой для населения вырастут на 55-57%. Тарифы на холодную воду вырастут приблизительно на 25%.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".