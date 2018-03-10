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    Максим Гольдарб

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Руководитель общественной организации Публичный аудит Максим Гольдарб
    Гольдарб: потеря ГТС — обвинительный приговор для власти
    10:29 22.12.2016
    12505
    ГТС Украины, связывающая российского производителя и продавца с европейским потребителем, — это политический ресурс, позволявший Украине какое-то время находиться в перечне независимых государств, считает глава ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб.
    Руководитель общественной организации Публичный аудит Максим Гольдарб
    Гольдарб: сверхбольшими тарифами украинцев просто грабят
    08:11 16.11.2016
    1662Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    Многократный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги — это беда национального масштаба, и если тарифы не будут снижены, все закончится весьма плачевно для многих украинцев, считает глава ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб.
    Руководитель общественной организации Публичный аудит Максим Гольдарб
    Власть будет вынуждена пересмотреть коммунальные тарифы – Гольдарб
    18:17 25.10.2016
    5959Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    В течение нескольких месяцев коммунальные тарифы будут пересмотрены в сторону понижения, а предложение по рассрочке оплаты жилищно-коммунальных услуг говорит, что власть боится протестов населения, уверен руководитель общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Эксперты по энергетике обратятся в суд в связи с тарифами на газ
    15:17 31.05.2016
    1313Тарифные протесты.
    Эксперты в сфере энергетики и коммунальных услуг намерены подать в суд, чтобы признать незаконным постановление Кабинета министров об утверждении единой цены на газ.
    Счета для оплаты коммунальных услуг
    Коммунальные тарифы подняли, чтобы вытащить все сбережения населения - Гольдарб
    17:39 11.05.2016
    2061Тарифные протесты.
    Повышение тарифов в два раза можно объяснить желанием власти "вымыть" все сбережения, которые население имеет в своем распоряжении, считает эксперт Максим Гольдарб.
    Руководитель общественной организации Публичный аудит Максим Гольдарб
    Украину ожидает кризис неплатежей и тарифные протесты - Гольдарб
    21:06 27.04.2016
    1188Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Нынешние тарифы на газ "взяты с потолка", считает директор общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб. По его мнению, людям вскоре придется выбирать: детей накормить или оплатить коммунальные услуги.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Эксперт о новых тарифах на газ: на стране просто зарабатывают деньги
    20:41 27.04.2016
    1065Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Решение о повышении тарифов на газ не является оправданным, поскольку газодобытчик получает всего 500 гривен за тысячу кубов, а остальную сумму съедают прослойки, отметил директор общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб.
    Руководитель общественной организации Публичный аудит Максим Гольдарб
    Конторы по управлению "высотками" уже открылись — Гольдарб
    19:04 19.04.2016
    1025Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Управляющие многоквартирными домами компании ничего не будут вкладывать. Между тем каждая "высотка" генерирует каждый месяц очень неплохие деньги. Речь идет о переделе многомиллиардного рынка, считает Максим Гольдарб.
    Дым из труб ТЭЦ поднимается над жилым домом в Киеве
    ОСМД: Украинцев железной рукой гонят в феодализм
    18:58 19.04.2016
    2608
    Нет в мире такой модели, в которой у 100% жилищного фонда были бы такие сознательные совладельцы, которые смело, дружно и весело осуществляли бы управление своими "микроколхозами", отмечают эксперты.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украину ждет рост тарифов ЖКХ и инфляции – Гольдарб
    13:47 15.04.2016
    5062Тарифные протесты.
    Новое правительство попытается поднять соцстандарты, но в связи с нехваткой финансовых средств деньги придется печатать, что приведет к новому витку инфляции, заявил эксперт Максим Гольдарб.
    Руководитель общественной организации Публичный аудит Максим Гольдарб
    Украину ждет новый виток инфляции – Гольдарб
    11:45 15.04.2016
    1574Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Новое правительство планирует повышать пенсии каждый квартал. По словам Максима Гольдарба, для этого придется включить печатный станок, что приведет к новому витку инфляции.
    Электричество
    В соцсетях набирает популярность призыв не платить за коммуналку
    13:27 30.03.2016
    2306Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Общественный аудитор Максим Гольдарб отмечает, что с 1 апреля ожидается очередное незаконное повышение тарифов на газ, чтобы недопустить повышения необходимо массово отказаться от любых платежей за ЖКУ.
    Руководитель общественной организации Публичный аудит Максим Гольдарб
    МВД стало охранной структурой первых лиц государства – Гольдарб
    18:45 03.03.2016
    629Патрульная полиция в Украине.
    В стране наблюдается разгул преступности, но силовые органы не обращают на это внимания, считает эксперт Максим Гольдарб. По его словам, борьба с преступностью отодвинута на задний план.
    Герб Украины на флагштоке у здания Кабмина. Архивное фото
    Эксперты о проекте Кабмина "Прозрачный бюджет"
    09:03 29.01.2016
    367Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Министерство финансов планирует реализовать проект "Прозрачный бюджет" на базе портала "Е-Дата". Какой эффект может дать внедрение новой системы рассказали эксперты Яника Мерило и Максим Гольдарб.
    Газовый счетчик
    Украинцам следует отказаться оплачивать счета за газ - эксперт
    16:34 19.11.2015
    1373Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Руководитель общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб подчеркнул, что в Украине на сегодняшний день создана такая "естественная среда", в которой выживет сильнейший.
    Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
    Украинцы на экспорт. Страна выживает за счет уехавших
    17:48 11.11.2015
    2561
    Украина становится одним из крупнейших экспортеров рабочей силы. Экономический кризис и безработица вынуждают миллионы украинцев искать способы выживания за рубежом.
    Кошелек. Архивное фото
    Эксперт не исключает социального взрыва в Украине
    22:19 07.11.2015
    1479
    Эксперт отмечает, что социальный взрыв не исключен, если продолжится изъятие сбережений людей, абсолютная незаинтересованность в развитии бизнеса, перевод Украины в разряд стран, которые экспортируют сельскохозяйственное сырье.
    Руководитель общественной организации Публичный аудит Максим Гольдарб
    Экс-чиновник Максим Гольдарб рассказал, как заработал на Range Rover
    09:16 06.11.2015
    8663
    Экс-работник прокуратуры и Минобороны Максим Гольдарб в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал, откуда у него средства на дорогие машины и квартиры.
    Пресс-центр
    Новые платежки ЖКХ. Веерные отключения или тарифный майдан? - пресс-конференция
    13:00 24.09.2015
    675Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    В четверг, 24 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Институтская, 28-А) состоится пресс-конференция на тему "Новые платежки ЖКХ. Веерные отключения или тарифный майдан?"
    Порошенко и Яценюк кредитуют экономику за счет сбережений людей – Гольдарб
    Порошенко и Яценюк кредитуют экономику за счет сбережений людей – Гольдарб 
    21:41 20.09.2015
    1479Экономический кризис
    Согласно информации руководителя общественной организации "Публичный аудит" Максима Гольдарба, "рассказы о стабильности гривны — это ничем не подтвержденный обман".
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