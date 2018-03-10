ГТС Украины, связывающая российского производителя и продавца с европейским потребителем, — это политический ресурс, позволявший Украине какое-то время находиться в перечне независимых государств, считает глава ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб.
Многократный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги — это беда национального масштаба, и если тарифы не будут снижены, все закончится весьма плачевно для многих украинцев, считает глава ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб.
В течение нескольких месяцев коммунальные тарифы будут пересмотрены в сторону понижения, а предложение по рассрочке оплаты жилищно-коммунальных услуг говорит, что власть боится протестов населения, уверен руководитель общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб.
Нынешние тарифы на газ "взяты с потолка", считает директор общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб. По его мнению, людям вскоре придется выбирать: детей накормить или оплатить коммунальные услуги.
Решение о повышении тарифов на газ не является оправданным, поскольку газодобытчик получает всего 500 гривен за тысячу кубов, а остальную сумму съедают прослойки, отметил директор общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб.
Управляющие многоквартирными домами компании ничего не будут вкладывать. Между тем каждая "высотка" генерирует каждый месяц очень неплохие деньги. Речь идет о переделе многомиллиардного рынка, считает Максим Гольдарб.
Общественный аудитор Максим Гольдарб отмечает, что с 1 апреля ожидается очередное незаконное повышение тарифов на газ, чтобы недопустить повышения необходимо массово отказаться от любых платежей за ЖКУ.
Эксперт отмечает, что социальный взрыв не исключен, если продолжится изъятие сбережений людей, абсолютная незаинтересованность в развитии бизнеса, перевод Украины в разряд стран, которые экспортируют сельскохозяйственное сырье.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".