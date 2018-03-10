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    Укргаздобыча

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 62
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    Глава Укргаздобычи Олег Прохоренко
    "Укргаздобыча" ищет зарубежных партнеров в сфере новых технологий бурения
    00:28 07.03.2018
    434Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Гендиректор "Укргаздобычи" Олег Прохоренко заявил, что госкомпания намерена сделать процесс добычи "голубого топлива" инновационным, насколько это возможно.
    Газокомпрессорная станция
    В конце отопительного сезона в ПХГ осталось 8 млрд кубометров газа - эксперт
    00:09 02.04.2017
    436Дело - труба! В Украине кризис с газом
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что "Укргаздобча" увеличивает добычу внутреннего газа.
    Укргаздобыча (Укргазвидобування)
    Замминистра времен Януковича арестован в Грузии по делу "Укргаздобычи"
    23:26 28.03.2017
    165
    Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что "грузинская Фемида приняла решение о временном аресте Игоря Кирюшина на 90 суток для принятия решения об экстрадиции в Украину".
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    Удавка для народа. Новый меморандум с МВФ и газовая коррупция
    15:38 13.02.2017
    2196Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Цена импортного газа согласно прогнозам в 2017 году составит около 245 долл. Такая же средняя цена импортного газа заложена в бюджет. Это будет означать, что "Нафтогаз" будет закупать газ у "Укргаздобычи" по цене 6900 грн, считает Юрий Корольчук.
    Служба безопасности Украины
    СБУ подозревает сотрудников "Укргаздобычи" в хищении более 95 млн грн
    15:01 08.02.2017
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    По данным СБУ, чиновники главного офиса "Укргаздобычи" и региональных филиалов общества по сговору с коммерческими структурами организовали механизм хищения денег компании через предоставление охранных услуг.
    Укргаздобыча (Укргазвидобування)
    В офисе "Укргаздобычи" проходят обыски
    09:45 08.02.2017
    232
    Как сообщается, обыски проводят СБУ и ГПУ, однако в рамках каких уголовных дел ведутся следственные действия, пока не известно. На 11.00 запланирован брифинг руководителя "Укргаздобычи".
    Укргаздобыча (Укргазвидобування)
    "Укргаздобыча" заявляет об аресте своих счетов
    06:50 12.10.2016
    578Онищенко: новая партия компромата
    В компании сообщают, что в результате ареста денежных средств по инициативе Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции, Общество лишено возможности осуществлять платежи.
    Владимир Гройсман
    "Укргаздобыча" получила 14 разрешений на разработку месторождений - Гройсман
    22:43 20.08.2016
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    По словам Гройсмана, это именно те разрешения, которые дают возможность нарастить собственную добычу газа. И это ровно в 9 раз больше, чем за период с 2007 по 2013 годы.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    В НАБУ объяснили, в чем обвиняются адвокаты по делу "Укргаздобычи"
    08:55 07.07.2016
    297Онищенко: новая партия компромата
    Согласно заявлению НАБУ, из адвоката офиса Цыганкова "осуществлялось непосредственное управление средствами, полученными в результате преступной деятельности по перепродаже государственного газа".
    Национальной антикоррупционное бюро Украины
    НАБУ заявило о новых доказательствах по делу "Укргаздобычи"
    13:10 06.07.2016
    2133Онищенко: новая партия компромата
    Как сообщает пресс-служба НАБУ, во время обысков была изъята компьютерная техника, жесткие диски, флеш-накопители, телефоны и документы, которые могут содержать сведения о предмете расследования в уголовном производстве.
    Генеральный директор публичного акционерного общества Укрзализныця, гражданин Польши Войцех Бальчун
    Миллионеры нищей страны. Руководители госпредприятий, чиновники
    16:26 24.05.2016
    8036Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Большая разница: разрыв в заработных платах простых украинцев и руководителей госкомпаний поражает. Цифры отличаются в десятки, сотни и даже тысячи раз.
    Электричество
    Впереди Европы всей. Тарифы ЖКХ и почти миллион в месяц главы "Укргаздобычи"
    09:31 17.05.2016
    3510Тарифные протесты.
    Зарплата директора "Укргаздобычи" Олега Прохоренко в миллион гривен на фоне прогнозов по массовым обращениям за субсидиями вызывает живой интерес. Кто еще получает столько в Украине, если на объекте управления идет не рост, а снижение добычи?
    Обыски в Укргаздобыче
    В "Укргаздобыче" прокомментировали ситуацию с обысками
    20:37 12.05.2016
    234Онищенко: новая партия компромата
    В компании сообщили, что обыск производится по постановлению Печерского райсуда Киева по досудебному расследованию в уголовном деле 2014 года по фактам совершения должностными лицами правонарушений.
    Обыски в Укргаздобыче
    В "Укргаздобыче" озвучили причины обысков
    14:51 12.05.2016
    345Онищенко: новая партия компромата
    Как уточнил директор по коммерческим вопросам госкомпании Сергей Федоренко, расследование Генпрокуратуры и СБУ касается закупок компании за весь период, начиная с 2014 года.
    Владимир Гройсман
    Гройсман прокомментировал планы по приватизации "Укргаздобычи"
    12:20 12.05.2016
    295Онищенко: новая партия компромата
    Как отметил Владимир Гройсман, "Укргаздобыча" - это государственная компания, которая должна быть успешной и принадлежать государству, поэтому приватизации предприятия не планируется.
    Укргаздобыча
    В "Укргаздобыче" прокомментировали обыски, проходящие в компании
    12:59 11.05.2016
    345
    Глава "Укргаздобычи" Олег Прохоренко заявил, что спецслужбы проводят обыски в офисе компании с целью давления на руководство, которое борется с коррупцией.
    Укргаздобыча
    В "Укргаздобыче" заявили об обысках вооруженными СБУшниками
    11:46 11.05.2016
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    Сообщается, что работа главного офиса ПАО "Укргаздобыча" парализована вооруженными людьми в балаклавах, которые представились сотрудниками Службы безопасности Украины.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    В Харьковской области нашли залежи нефти
    04:43 28.04.2016
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    Как уточнили в "Укргаздобыче", предварительно ресурсы месторождения оценили в 290 тыс. тонн условного топлива. Залежь нефти залегает на глубинах от 2100 до 2200 м.
    Газопровод. Архивное фото
    "Укргаздобыча" намерена ежегодно открывать 2-3 месторождения
    15:20 17.04.2016
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    Согласно информации, на сегодня ПАО "Укргаздобыча" разрабатывает 140 месторождений, из которых 34 газовых, 65 газоконденсатных и 41 нефтяных и нефтегазоконденсатных.
    Укргаздобыча
    Романюк: Украина добывает газ дешевле, чем закупает
    18:07 11.04.2016
    1486Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Уже в 2020 году Украина почти на сто процентов будет обеспечена своим собственным газом, считает исполнительный директор открытого акционерного общества "Укргаздобыча" Александр Романюк.
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    Глава Укргаздобычи Олег Прохоренко
    "Укргаздобыча" ищет зарубежных партнеров в сфере новых технологий бурения
    00:28 07.03.2018
    434
    Гендиректор "Укргаздобычи" Олег Прохоренко заявил, что госкомпания намерена сделать процесс добычи "голубого топлива" инновационным, насколько это возможно.
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