Цена импортного газа согласно прогнозам в 2017 году составит около 245 долл. Такая же средняя цена импортного газа заложена в бюджет. Это будет означать, что "Нафтогаз" будет закупать газ у "Укргаздобычи" по цене 6900 грн, считает Юрий Корольчук.
По данным СБУ, чиновники главного офиса "Укргаздобычи" и региональных филиалов общества по сговору с коммерческими структурами организовали механизм хищения денег компании через предоставление охранных услуг.
В компании сообщают, что в результате ареста денежных средств по инициативе Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции, Общество лишено возможности осуществлять платежи.
Как сообщает пресс-служба НАБУ, во время обысков была изъята компьютерная техника, жесткие диски, флеш-накопители, телефоны и документы, которые могут содержать сведения о предмете расследования в уголовном производстве.
Зарплата директора "Укргаздобычи" Олега Прохоренко в миллион гривен на фоне прогнозов по массовым обращениям за субсидиями вызывает живой интерес. Кто еще получает столько в Украине, если на объекте управления идет не рост, а снижение добычи?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".