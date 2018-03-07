"Укргаздобыча" ищет зарубежных партнеров в сфере новых технологий бурения

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КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Компания "Укргаздобыча" пытается увеличить число контрактов как в области экспертизы, так и новых технологий, причем речь идет не только о покупках оборудования, но и партнерстве с зарубежными компаниями, заявил гендиректор "Укргаздобычи" Олег Прохоренко.

"На самом деле нам не нужно изобретать велосипед, нам нужно использовать велосипед. То есть полагаться на серьезную экспертизу. Последние пару лет мы расширяем число контрактов… Мы сейчас уже работаем с несколькими компаниями США, немецкими компаниями, китайскими компаниями, которые уже прошли и достигли этого уровня экспертизы", — сказал Прохоренко во время выступления на ежегодном энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне.

В то же время, по его словам, останавливаться на этом компания не намерена и хочет сделать процесс добычи инновационным, насколько это возможно, речь идет о привлечении новых компаний.

"Мы хотим сделать это как можно быстрее — получить технологии, которые будут доступны для нас. Мы не говорим, что мы хотим только покупать больше оборудования самостоятельно, также изучаем варианты потенциального партнёрства", — добавил гендиректора.

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Напомним, по итогам 2017 года компания сообщила, что нарастила добычу газа почти на 5%, до 15 миллиардов кубометров.

Российский "Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.