Рабочие из Китая приступили к бурению газовых скважин в Полтавской области

Фото "Укргаздобыча"

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Полтавской области к бурению газовой скважины приступили работники китайской компании Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., сообщает предприятие "Укргаздобыча", по заказу которой проводятся работы.

Проектный срок строительства скважины составляет 112 суток, проектная глубина – 4940 м.

Бурение скважины происходит на Яблунивском газоконденсатном месторождении.

В сентябре 2017 года Xinjiang Beiken Energy Engineering заключила с Укргаздобычей контракт на бурение 24-х скважин в Харьковской и Полтавской областях. Общая стоимость подписанных контрактов – 1,93 млрд гривен. Еще 12 новых скважин должна сделать хорватская компания Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd.