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    Рабочие из Китая приступили к бурению газовых скважин в Полтавской области

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    На Яблунивском газоконденсатном месторождении начались работы по бурению скважины глубиной почти 5 километров. Скважину бурят работники китайской компании injiang Beiken Energy Engineering Co.
    Работники китайской компании начали бурение газовой скважины в Полтавской области
    Фото "Укргаздобыча"

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Полтавской области к бурению газовой скважины приступили работники китайской компании Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., сообщает предприятие "Укргаздобыча", по заказу которой проводятся работы.

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    Проектный срок строительства скважины составляет 112 суток, проектная глубина – 4940 м.

    Бурение скважины происходит на Яблунивском газоконденсатном месторождении.

    В сентябре 2017 года Xinjiang Beiken Energy Engineering заключила с Укргаздобычей контракт на бурение 24-х скважин в Харьковской и Полтавской областях. Общая стоимость подписанных контрактов – 1,93 млрд гривен. Еще 12 новых скважин должна сделать хорватская компания Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd.

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