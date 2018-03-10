По словам официального представителя Минобороны по вопросам военной операции Александра Мотузяника, за минувшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий погиб, четверо наших военных получили ранения и травмы.
Украинские военнослужащие и бойцы полицейских подразделений в зоне АТО умудряются регулярно попадать в криминальные истории. Только за последнее время от рук своих однополчан погибло больше, чем от пуль противника.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".