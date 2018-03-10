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    потери

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Волонтер Наталья Воронкова. Архивное фото
    Задача непростая: как уменьшить небоевые потери в армии?
    09:10 30.10.2017
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    Волонтеров не пускают на передовую, чтобы скрыть информацию о ситуации в армии, считает основательница волонтерской сотни "Добрая воля" Наталья Воронкова.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Донбассе за сутки
    13:02 17.08.2017
    308Донбасс: новое перемирие
    По словам официального представителя Минобороны по вопросам военной операции Александра Мотузяника, за минувшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий погиб, четверо наших военных получили ранения и травмы.
    Последствия обстрела Донецка
    Потери Украины от АТО в Донбассе составили 20,4% ВВП
    15:58 01.06.2017
    479Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Согласно Глобального индекса миролюбия, экономическая стоимость насилия в Украине равна 20,4% ВВП, или 66,749 млрд долларов по индексу покупательской способности.
    Олег Жданов
    ВСУ до сих пор пользуется советской системой учета потерь - Жданов
    08:05 27.12.2016
    929Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    МВД препятствует созданию военной службы правопорядка, поскольку не хочет делиться полномочиями и предоставить ей статус правоохранительного органа.
    Автомат Калашникова, изъятый в с. Нововасильевка Донецкой области
    Другое АТО: секс и алкоголь косят людей
    17:00 20.09.2016
    27579Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Украинские военнослужащие и бойцы полицейских подразделений в зоне АТО умудряются регулярно попадать в криминальные истории. Только за последнее время от рук своих однополчан погибло больше, чем от пуль противника.
    Ситуация в прифронтовой Авдеевке
    Матиос: небоевые потери в ВСУ составляют более тысячи человек
    01:33 05.06.2016
    693Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, небоевые потери составляют примерно "более тысячи убитых, около трех тысяч раненых".
    Система отопления. Архивное фото
    В теплосетях потери тепла составляют 20% - Галайда
    14:32 15.04.2016
    84Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    По словам эксперта Тараса Галайды, в тепловых сетях происходят большие потери тепла из-за того, что их не ремонтируют и не модернизируют. При этом за потери платит потребитель.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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