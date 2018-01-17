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    Экономика

    Украина вошла в тройку получателей кредитов от ЕБРР

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    В прошлом году ЕБРР выдал рекордную сумму финансирования, которая составила 9,7 млрд евро, в то время как в 2016 году эта сумма составила 9,4 млрд евро.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Фото из аккаунта ЕБРР на Flickr

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Украина стала третьей по объему финансирования, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в 2017 году.

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    Как сообщает The Financial Times,  Украина получила 581 млн евро.

    В прошлом году банк выдал рекордную сумму финансирования, которая составила 9,7 млрд евро, в то время как в 2016 году эта сумма составила 9,4 млрд евро. Число проектов, получивших финансирование от ЕБРР, увеличилось до максимальных в истории 412 против 378 годом ранее.

    По данным издания, самым крупным получателем кредитования от европейского банка стала Турция, которая получила 1,54 млрд евро. Второе место занял Египет, которому выделили 1,41 млрд евро.

    Отмечается, что объем кредитов, выданных проектам в сфере "зеленой" энергетики, в минувшем году повысился до 4,1 млрд евро с 2,8 млрд евро годом ранее. Таким образом, доля таких проектов в новых кредитах банка составила 43%, хотя ранее руководство ЕБРР рассчитывало выйти на показатель выше 40% только к 2020 году. В числе крупных проектов — строительство солнечной электростанции в египетском городе Бенбан.

    Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит "Укрзализныце" под государственные гарантии 150 миллионов евро.

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