Мечта инквизиции или Какие "прекрасные" вещи можно купить в интернете

В видео, выложенном жительницей Южной Каролины Эрикой Шулбред показано, как прибор для сушки волос вместо горячего воздуха извергает пламя.

"Поговорим о том, что считать неудачным днем! Мой новый фен (который больше напоминает устройство для жарки) от OraCorp, купленный на Amazon.com, при первом же использовании превратился в паяльную лампу, — написала девушка в Facebook. — Небольшой ожог руки и невероятная вонь в ванной — компании стоит уже ответить на мою жалобу или видео".

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По Эрики словам, устройство изготовили в Китае, в описании утверждалось, что аппарат предназначен для "профессионального использования".