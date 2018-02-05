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    Мечта инквизиции или Какие "прекрасные" вещи можно купить в интернете

    (обновлено: )94
    Интернет-магазин Amazon удалил с сайта объявление о продаже фена, который "стреляет" огнем, после того, как одна из покупательниц опубликовала видео работы устройства в Facebook.
    Американка сняла на видео профессиональный фен, извергающий пламя. Видео
    Facebook Erika Augthun Shoolbred

    В видео, выложенном жительницей Южной Каролины Эрикой Шулбред показано, как прибор для сушки волос вместо горячего воздуха извергает пламя.

    "Поговорим о том, что считать неудачным днем! Мой новый фен (который больше напоминает устройство для жарки) от OraCorp, купленный на Amazon.com, при первом же использовании превратился в паяльную лампу, — написала девушка в Facebook. — Небольшой ожог руки и невероятная вонь в ванной — компании стоит уже ответить на мою жалобу или видео".

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    По Эрики словам, устройство изготовили в Китае, в описании утверждалось, что аппарат предназначен для "профессионального использования".

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