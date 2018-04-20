Япония, Индия и ЕС могут стать партнерами Китая в противодействии США

GREG BAKER / AFP

РИА Новости Украина

Итоги китайско-японского экономического диалога отражают попытки обеих стран избежать или снизить последствия торговой войны, развязанной США. Министерский диалог прошел в Токио в понедельник, 16 апреля, после восьмилетнего перерыва. Основная цель принятых в Токио решений – укрепление экономической интеграции и развитие торгово-инвестиционного сотрудничества между Китаем и Японией и в АТР в целом, — отмечают эксперты в интервью Sputnik.

В переговорах в Токио приняли участие министры иностранных дел, а также руководители торговых и финансовых ведомств Китая и Японии. Стороны договорились максимально ускорить переговоры по созданию трехсторонней зоны свободной торговли с Республикой Корея, способствовать либерализации торговли и инвестиций в Восточной Азии. Об этом говорится в итоговом совместном заявлении. Китай и Япония договорились также содействовать скорейшему завершению переговоров по Региональному всестороннему экономическому партнерству, RCEP.

Итоги китайско-японского экономического диалога превзошли ожидания, считает директор Центра мировой экономики и развития Китайского института международных проблем Цзян Юэчунь (Jiang Yuechun):

''В мировой экономике сегодня есть два основных течения – глобализация и антиглобализация, которая представлена протекционизмом Трампа и его действиями в этом направлении. В этих условиях достигнутый на китайско-японском экономическом диалоге консенсус относительно того, что обе страны будут защищать систему многосторонней торговли и принципы свободной торговли, как раз и является ответом на тенденцию к протекционизму. Полагаю, что Китай и Япония смогли добиться подобного консенсуса и потому, что они занимают схожее положение в сегодняшней глобальной экономике. К примеру, у Китая и Японии — активное сальдо в торговле с США. В вопросе повышения импортных пошлин на сталь и алюминий США ввели амнистию для многих стран, но она не коснулась Китая и Японии. Так что Китай и Япония оказались в одинаковой ситуации.

В области политических связей, как и в экономике, между Китаем и Японией также наметилась тенденция к разрядке. Обе стороны осознают свою роль и ответственность в АТР. Особенно это касается процесса региональной интеграции, который лишен перспективы без взаимного сотрудничества Китая и Японии. По итогам состоявшегося экономического диалога стороны достигли консенсуса по региональным, глобальным и двусторонним экономическим вопросам. Этот результат даже превзошел мои прогнозы. До этого все-таки была обеспокоенность тем, что Япония может на стороне США противодействовать Китаю. Однако из совместного информационного сообщения об экономическом диалоге видно, что по ряду вопросов Китай и Япония достигли консенсуса''.

Формат RCEP заочно конкурировал с соглашением о Транс-Тихоокеанском партнерстве. При этом после выхода США из ТТП Япония взяла на себя роль «первой скрипки» в этом объединении. В то время как Китай традиционно рассматривается как один главных драйверов RCEP. Желание Токио максимально ускорить совместно с Пекином завершение переговоров по RCEP, скорее всего, возникло после выхода США из ТТП по инициативе Трампа, считает эксперт МГИМО Екатерина Арапова:

''Решение Трампа, по сути, лишило Японию огромного американского рынка, на который она планировала выйти за счет ТТП. Предпосылки для более интенсивного развития отношений между Японией и Китаем появились именно тогда, когда пришел к власти Трамп и по сути развалил ТТП. Что касается минимизации последствий торговой войны, то состоявшийся диалог способен сыграть на руку обеим странам — и Китаю, и Японии. Наверное, в большей степени Японии, чем Китаю, потому что отношения Китая с США будут развиваться в уже заданном направлении, если не будет принято Пекином и Вашингтоном каких-то кардинальных решений. Итоги диалога могут иметь скорее некий сопутствующий эффект при противодействии торговой войне''.

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Китай умело диверсифицирует свои торговые и инвестиционные связи. Поэтому эксперт воздержалась от оценки Японии как главного приоритетного партнера Китая. Сегодня Япония представляет для Китая интерес, в первую очередь, в контексте трансформации стратегии китайского экономического роста, перехода к инновационной экономике. Главный интерес для Китая – доступ к высокотехнологичному производству и инвестициям Японии, к ее технологиям в различных сферах, считает эксперт. Что касается торговой сферы, то, наверное, здесь выше заинтересованность Японии в торговле с Китаем. У Китая очень емкий рынок, очень высокие темпы роста среднего класса, он пытается стимулировать внутреннее потребление за счет инструментов налоговой и кредитно-денежной политики. Поэтому торговый вектор сотрудничества более интересен Японии, отметила Екатерина Арапова.

В любом случае совместное желание Китая и Японии стать участниками зон свободной торговли в различных форматах, в том числе в формате Китая-Япония-Республика Корея, содействует укреплению экономической интеграции в АТР. А это укрепляет потенциал и Китая, и Японии в торговом противостоянии с США. Кстати, эта тема – в числе главных на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом США во Флориде в среду, 18 апреля.

Китай, со своей стороны, в этот день объявил, что подготовил экстренный план реагирования на разных уровнях на торговый конфликт с США. Заявивший об этом официальный представитель Государственного комитета по реформам и развитию Китая Янь Пэнчэн (Yang Pengcheng) отметил, что Китай обладает и политическими инструментами для реагирования на торговых трения, инициированные США. Чиновник заверил, что конфликт будет иметь ограниченное влияние на экономику Китая, и это влияние Китая может контролировать.

В этой связи наблюдатели полагают, что одним из таких политических инструментов уже стали консультации и переговоры китайских представителей с партнерами в тех странах, которые потенциально затрагивает торговая война США с Китаем. В их числе и страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Нельзя исключать, что Китай воспользовался для этого площадкой Саммита Америк, который прошел в Перу 13-14 апреля. На этот форум китайские представители были приглашены в качестве наблюдателей.

Агентство Рейтер 17 апреля сообщило, что представитель Минкоммерции на международных торговых переговорах, замминистра Фу Цзыин Fu Ziying провел на минувшей неделе серию встреч с послами ряда стран ЕС. В их числе названы послы Франции, Германии, Великобритании, Испании, Италии, а также Европейского союза. Подробности встреч не сообщаются. Между тем наблюдатели расценили их как серьезный сигнал к тому, что Китай ищет новую возможность для укрепления партнерства с союзниками США в Европе. В первую очередь, в интересах совместного противодействия торговому протекционизму США, совместного отстаивания принципов свободной торговли в рамках ВТО от торгового диктата Трампа. Президент США своими протекционистскими тарифами на сталь и алюминий оттолкнул от себя своих европейских союзников. Но готовы ли они разделить обеспокоенность Китая и поддержать его в торговой войне с США – это одна из главных на сегодня дипломатических интриг.

Естественным партнером Китая в этом может стать и Индия. В среду источник в Федерации торгово-промышленных палат Индии (FICCI) сообщил Спутнику, что Индия вслед за ЕС и Китаем будет добиваться компенсации от США в ВТО за потерю части экспорта стали и алюминия в США из-за американских импортных пошлин.