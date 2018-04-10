Степанюк: введение США пошлин на сталь и алюминий означает гонку вооружений

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Если США введут пошлины на импорт стали и алюминия, Китай сделает шаг в ответ. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И. По его мнению, в условиях глобализации те, кто прибегают к торговым войнам, выбирают неправильный путь, чем наказывают не только другие страны, а и себя.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты введут пошлины на импорт стали (10%) и алюминия (25%). На что Евросоюз заявил, что это станет тяжелым экономическим ударом, и пытаются убедить США не вводить пошлины, однако, безрезультатно.

Раскритиковал намерение США и канцлер Австрии Себастьян Курц. Он уверен, что это вредит экономическим интересам как Штатов, так и ЕС, и может стать катализатором торговой войны. Такого же мнения и управляющий директор МВФ Кристин Лагард.

Насколько такие опасения имеют под собой почву, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономист, научный сотрудник Института мировой экономики Национальной академии наук Украины Всеволод Степанюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Відразу безліч країн, які так чи інакше можна назвати партнерами США, розкритикували ініціативу Дональда Трампа. Чому?

— Дійсно, Трамп пробує зробити таку річ, як нова індустріалізація США. Тому що, наприклад, якщо брати по паритету купівельної спроможності, то китайська економіка вже обігнала США, а китайська промисловість — майже втричі більша за промисловість США. Так, наприклад, тої ж сталі Китай виробляє в вісім разів більше, ніж США, а алюмінію — в 15 разів більше. Тому перший, хто постраждає від введення мита, будуть самі США. Це що стосується економіки. Що стосується світової торгівлі, то дійсно, подібні кроки США підривають сам фундамент того порядку, який склався в світі і який викладений у ВТО. Тобто фактично всі ці кроки йдуть в розріз з правилами ВТО, причому ці правила для США є найкращими порівняно з іншими країнами. Тобто це — руйнування світового економічного порядку, і я не думаю, що США від цього виграють.

Які правила ВТО Ви можете назвати, щоб пояснити, про що йдеться?

— Йдеться про ВТО, яка регулює правила введення мит, правила ведення торгівлі і так далі. Причому одними з фундаторів цієї організації являються США, і вони фактично порушують її правила. Крім того, США вийшли з договору вільної торгівлі Тихоокеанського співробітництва, якраз що і дає їм можливість вводити мита. Але знову ж таки, я вже приводив цифри, які показують, що США не виробляють навіть для власних потреб кількість сталі та кількість алюмінію, тому перше, по кому вдарять ці заходи, це буде саме розвиток США. З іншого боку, звичайно, якщо дивитися на загальну політичну ситуацію, то виробництво таких компонентів як сталь, алюміній, сплави з них, то це є запорукою обороноздатності країни. І якщо США збираються вв'язуватися в нову гонку озброєнь, то, можливо, це є логічний крок. Але знову ж таки, сталь, яка буде вироблятися в США, якщо вона буде вироблятися, це ще велике питання, то вона буде неконкурентоспроможна на світовому ринку через цілий ряд чинників. Тобто вона буде навіть неконкурентоспроможна всередині США. Тому що азійські методи виробництва, методи управління, вони — значно ефективніше, ніж американські.

Чи не є ми свідками нової фази торговельної війни між країнами ЄС, США та Китаєм?

— Фактично, якщо США і надалі будуть робити деструктивні кроки в світовій торгівлі, то світова торговельна війна, швидше за все, буде. Але знову ж таки, США робить кроки, які йдуть не тільки направлені на торговельну війну, США фактично самоізолюються, тобто вони настроюють весь світ проти себе. Наприклад, Китай зараз фактично є основним двигуном глобалізації, тобто накволо Китаю та Росії гуртуються інші країни, це ми бачимо і по Шанхайській організації співробітництва, це ми бачимо і по… і спроба Китаю фактично приєднати до себе ЄС своєю ініціативою нового "Шовкового Шляху" з Китаю в Європу, і так далі. Тобто США ризикують залишитися в результаті на такому собі острові за двома океанами, та й все.

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Дональд Трамп ще не підписав введення мит. Чи може він передумати?

— Прогнозувати те, що буде робити Трамп, я думаю, взагалі неможливо. Тобто він робить абсолютно хаотичні кроки, алогічні, тому важко сказати, що він ще придумає. Але загальна його політика, це нова індустріалізація США, на що, я вважаю, США на сьогоднішній момент не здатні. Там є системні проблеми, такі як освіта, як дуже великі соціальні права, вони програють конкуренцію тому ж Індокитаю в плані ефективності виробництва, тому вони повинні були б якось шукати свої інші ніші в світовій економіці, але вони пробують заново індустріалізуватися. Нагадаю, що з всієї економіки США реальна економіка — це тільки 20%. Це виробництво безпосередньо. А все інше, це повітря, це долари, це фондові ринки, це якісь послуги. Тобто від всієї економіки реальна економіка у них — 20%.

Як ЄС може вплинути на рішення і позицію США в цьому питанні?

— На жаль, ЄС в військовому плані повністю залежить від США, тому у США є дуже серйозні засоби впливу на те, щоб ЄС був більш податливий для їхньої політики. Знову ж таки, це залежить і від ЄС, тому побачимо, наскільки у Німеччини і Франції вистачить політичної волі вести свою політику. Поки що вони йдуть в фарватері США.

Якого кроку чекати від Китаю на введення мит зі сторони США?

— У Китаю дуже багато важелів. По-перше, найбільшим інвестором США є Китай. Тобто найбільшим торговельним партнером США є Китай. Тому у Китаю — дуже багато важелів, щоб відповісти на ці мита. Хоча знову ж таки, я повторюю, що США все рівно будуть купувати за кордоном і алюміній, і сталь, тільки вона відповідно буде на 25% дорожче. Може, тому Трамп і не підписує цей закон, бо США цих товарів для власного ринку виробляють мало. Їм не вистачає власного виробництва.

Напомним, кандидат экономических наук, управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» Евгений Невмержицкий в эфире «ГС» заявил, что в торговой войне США-ЕС Украина не пострадает, а РФ получит выгоду.

По его мнению, противостояние носит бутафорский характер, поскольку реальное экономическое противостояние не выгодно ни США, ни ЕС.