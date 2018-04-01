Китай вводит в отношении США ответные пошлины

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Китай принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

"Для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США Китай, начиная со 2 апреля, прекращает обязательства по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий. На основе применяемых в настоящее время тарифов увеличивает пошлину. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на 8 наименований, в том числе свинину, — 25%" — говорится в опубликованном на сайте министерства документе.

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, которые наносят вред как другим странам, так и самим США. В минкоммерции Китая заявили о намерении предпринять соответствующие меры для защиты своих прав и интересов.

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Ранее сообщалось, что Минэкономразвития Украины принимает меры, чтобы украинская продукция была исключена из-под действия вводимых США ограничительных мер на металлургическую продукцию.