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    Белый дом приостановил действие пошлин на металлы для некоторых стран

    (обновлено: )30204
    В заявлении Белого дома отмечается, что действие тарифов приостанавливается до 1 мая для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, стран ЕС и Южной Кореи.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Белый дом приостановил действие ввозных пошлин на металлы для Евросоюза и ряда других стран.

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    kasjauns.lv/lv
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    Ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно.

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    Указ начинает действовать с 23 марта. "Для следующих стран действие тарифов приостанавливается до 1 мая: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Мексика, страны ЕС и Южная Корея", — говорится в заявлении Белого дома.

    Отмечается, что до 1 мая стороны будут обсуждать альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США. После этого Трамп может продлить отказ от пошлин в зависимости от статуса дискуссии.

    Как сообщалось, основные биржи КНР в пятницу утром открылись резким падением на фоне решения Трампа по пошлинам. 

    Ранее сообщалось, что Минэкономразвития Украины принимает меры, чтобы украинская продукция была исключена из-под действия вводимых США ограничительных мер на металлургическую продукцию. 

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